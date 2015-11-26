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Epica

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Вокалистка EPICA — о мировоззрении



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Вокалистка EPICA Simone Simmons недавно поговорила с Loud TV о том, как она, являясь туровой артисткой, сформировала собственное мировоззрение:

«Становясь старше, ты начинаешь понимать, что важно в жизни. Каждый достигает той точки в своей жизни, когда он пытается найти смысл жизни или смысл своей жизни или цель, которую он имеет в своей жизни, и что делать с вашей жизнью, пока мы находимся на планете Земля в течение нашего весьма непродолжительного существования. И я счастлива, что мне предоставилась возможность быть певицей, путешествовать по миру и в определённом смысле получить от жизни всё самое лучшее.

Если бы я не присоединилась к EPICA, я не знаю, что бы я делала в своей жизни и куда бы это меня привело. Но я верю в судьбу, и я не верю в совпадения. Я верю, что всё происходит не просто так, и это даёт мне спокойствие во время штормов. Я всегда верю в то, что даже если ситуация плохая, это происходит не просто так, и что это жизненный урок, который нужно усвоить.

Мне нравится быть музыкантом, мне нравится быть матерью, и, наверное, мне очень повезло, что у меня есть всё это. Но не всегда легко пытаться сочетать эти вещи — это скорее борьба. Баланс между работой и жизнью вышел из-под контроля. Мы так много гастролировали, что это стало больше похоже на бремя, чем на удовольствие. Потому что мне нравится быть в группе, но когда баланса нет, ты начинаешь слишком скучать по своей семье и друзьям, и это не очень хорошо. Поэтому мы работаем над этим — мы стараемся сделать так, чтобы было комфортно для всех. И всегда будут моменты, когда будет сложнее, но если баланс надолго выйдет из-под контроля, это совсем плохо. Но именно поэтому у нас был творческий отпуск, и это было по-настоящему хорошее решение. И конечный результат — "Omega", альбом, над которым мы все усердно работали, и пришли к отличному результату. И во многом благодаря небольшому перерыву в туре и перезарядке батарей».

EPICA














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