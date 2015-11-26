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Epica

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3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома EPICA может быть отложен

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26 авг 2019 : 		 Трейлер к новому релизу EPICA

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18 июл 2019 : 		 EPICA переиздадут альбом "Design Your Universe"

4 июл 2019 : 		 Новый альбом EPICA выйдет в конце 2020 года

11 май 2019 : 		 Книга EPICA доступна для заказа

1 мар 2019 : 		 Концертное видео EPICA

16 ноя 2018 : 		 Группа EPICA отметит юбилей "Design Your Universe" специальными концертами

28 окт 2018 : 		 Видео с текстом от EPICA vs METROPOLE ORKEST

29 сен 2018 : 		 Трейлер к специальному изданию EPICA vs METROPOLE ORKEST

18 сен 2018 : 		 EPICA отправится в студию в конце 2019

11 сен 2018 : 		 EPICA сотрудничает с оркестром

28 июл 2018 : 		 Кавер-версия POWERWOLF от EPICA

23 июл 2018 : 		 Новое видео EPICA
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|||| 16 июн 2020

Вокалистка EPICA: «Берегите Землю!»



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Вокалистка EPICA Simone Simons в большом сообщении в своём блоге призвала к тому, чтобы люди берегли Землю для будущих поколений:

«Covid-19, климатический кризис, борьба с расизмом. Последние пару недель и месяцев многие из нас не спали по ночам, а по некоторым из этих вопросов — даже в течение многих лет, десятилетий и столетий. Улицы, которые раньше были пустыми, были наполнены морем людей, борющихся за основные права человека.

В то время как мы жаловались на то, что нам приходится носить маски на лице на людях, дольше ждать в очереди, чтобы купить еду и одежду, другие люди всю свою жизнь ждали перемен, которые до сих пор не случились.

Мы все боремся за чистый воздух. Мы хотим сохранить нашу Мать-Землю и обеспечить нашим детям безопасное будущее. Мы должны сделать это, будучи единым целым, а не быть разделёнными системным расизмом, этничностью, сексуальной ориентацией, разными убеждениями. Нет никакой планеты Б, никаких нас с тобой. Это мы — вместе.

Наша планета Земля — наш единственный дом, и мы должны защищать её, а не разрушать. Я верю, что если мы все изменим свой образ жизни, мы всё равно сможем переломить ход событий. Не думай, что ты один не сможешь что-то изменить. Если мы все будем так думать, ничего не изменится к лучшему».

EPICA



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