16 июн 2020



Вокалистка EPICA : «Берегите Землю!»



Вокалистка EPICA Simone Simons в большом сообщении в своём блоге призвала к тому, чтобы люди берегли Землю для будущих поколений:



«Covid-19, климатический кризис, борьба с расизмом. Последние пару недель и месяцев многие из нас не спали по ночам, а по некоторым из этих вопросов — даже в течение многих лет, десятилетий и столетий. Улицы, которые раньше были пустыми, были наполнены морем людей, борющихся за основные права человека.



В то время как мы жаловались на то, что нам приходится носить маски на лице на людях, дольше ждать в очереди, чтобы купить еду и одежду, другие люди всю свою жизнь ждали перемен, которые до сих пор не случились.



Мы все боремся за чистый воздух. Мы хотим сохранить нашу Мать-Землю и обеспечить нашим детям безопасное будущее. Мы должны сделать это, будучи единым целым, а не быть разделёнными системным расизмом, этничностью, сексуальной ориентацией, разными убеждениями. Нет никакой планеты Б, никаких нас с тобой. Это мы — вместе.



Наша планета Земля — наш единственный дом, и мы должны защищать её, а не разрушать. Я верю, что если мы все изменим свой образ жизни, мы всё равно сможем переломить ход событий. Не думай, что ты один не сможешь что-то изменить. Если мы все будем так думать, ничего не изменится к лучшему».







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