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*Клавишник FAITH NO MORE о том, как весело быть Г...м! 74
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*TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса 42
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Epica

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29 апр 2021 : 		 Стрим от EPICA

12 мар 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «К женщинам больше требований — нужно хорошо выглядеть и быть в форме»

6 мар 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «Я как рабыня кухни без туров!»

26 фев 2021 : 		 Новое видео EPICA

15 фев 2021 : 		 Новое видео EPICA

6 фев 2021 : 		 Вокалистка EPICA — о мировоззрении

30 янв 2021 : 		 Гитарист EPICA поделился забавными историями о лидере MEGADETH

22 янв 2021 : 		 Новое видео EPICA

12 янв 2021 : 		 Вокалистка EPICA: «Так хочется в тур, аж зудит!»

24 дек 2020 : 		 Вокалистка EPICA поздравляет с Рождеством

18 дек 2020 : 		 Новое видео EPICA

4 дек 2020 : 		 Обучающее видео от EPICA

27 ноя 2020 : 		 Новое видео EPICA

10 окт 2020 : 		 Новое видео EPICA

12 сен 2020 : 		 Би-сайды от EPICA

18 июн 2020 : 		 EPICA и APOCALYPTICA перенесли тур на 2021 год

16 июн 2020 : 		 Вокалистка EPICA: «Берегите Землю!»

28 апр 2020 : 		 Вокалистка EPICA завершила запись

3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома EPICA может быть отложен

27 мар 2020 : 		 EPICA в студии

26 мар 2020 : 		 Вокалистка EPICA исполняет кавер-версию хита ANDREW LLOYD WEBBER

16 мар 2020 : 		 EPICA приступили к записи альбома

21 фев 2020 : 		 EPICA и APOCALYPTICA едут в тур

6 фев 2020 : 		 MARK JANSEN: «Новый альбом EPICA выйдет осенью»

2 фев 2020 : 		 EPICA завершила подготовку к альбому

22 окт 2019 : 		 EPICA всё ещё «собирают идеи»
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Стрим от EPICA



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EPICA объявили о планах проведения стрима, получившего название "Omega Alive", в рамках которого будет представлен материал последнего студийного альбома. Стрим намечен на 12 июня, детали и билеты можно найти на www.EpicaStream.com. Это будет единственное в своем роде выступление с грандиозным оформлением сцены, полное визуальных сюрпризов. Трейлер доступен ниже.

EPICA Announces 'Omega Alive' Global Streaming Event





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