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Стрим от EPICA



EPICA объявили о планах проведения стрима, получившего название "Omega Alive", в рамках которого будет представлен материал последнего студийного альбома. Стрим намечен на 12 июня, детали и билеты можно найти на www.EpicaStream.com. Это будет единственное в своем роде выступление с грандиозным оформлением сцены, полное визуальных сюрпризов. Трейлер доступен ниже.







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