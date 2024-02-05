5 фев 2024



Вокалистка EPICA о бывшем в группе



В рамках недавнего визита на гондурасский канал 5, у Simone Simons спросили, каково быть в одной группе с бывшим бойфрендом:



«Я знаю, что когда мы решили расстаться, мы были в группе вместе и хотели сохранить ее, потому что она была особенной. Поэтому я уверена, что мы оба были достаточно профессиональны, даже если временами было трудно, если отношения не складывались, мы все равно продолжали бороться за группу, потому что считали, что это нечто уникальное и особенное, что у нас есть. И, наверное, это нас и удержало. И теперь мы настоящие добрые друзья. Так что все хорошо. Что было. то прошло»



Mark добавил: «И я, и я, и я того же мнения!»







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