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|||| 5 фев 2024

Вокалистка EPICA о бывшем в группе



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В рамках недавнего визита на гондурасский канал 5, у Simone Simons спросили, каково быть в одной группе с бывшим бойфрендом:

«Я знаю, что когда мы решили расстаться, мы были в группе вместе и хотели сохранить ее, потому что она была особенной. Поэтому я уверена, что мы оба были достаточно профессиональны, даже если временами было трудно, если отношения не складывались, мы все равно продолжали бороться за группу, потому что считали, что это нечто уникальное и особенное, что у нас есть. И, наверное, это нас и удержало. И теперь мы настоящие добрые друзья. Так что все хорошо. Что было. то прошло»

Mark добавил: «И я, и я, и я того же мнения!»




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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5 фев 2024
Hellg
Угорел с ведущей, хотя даже не был уверен, что это женщина, пока её не показали общим планом.
5 фев 2024
D
Dead Count
Hellg, даже после общих планов не уверен, что это женщина.

P.S. Никогда не увлекался Эпикой, видел только фотки или выступления от случая к случаю, поэтому удивился, что Симона уже не столь юна.)

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