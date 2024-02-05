Вокалистка EPICA о бывшем в группе

В рамках недавнего визита на гондурасский канал 5, у Simone Simons спросили, каково быть в одной группе с бывшим бойфрендом:
«Я знаю, что когда мы решили расстаться, мы были в группе вместе и хотели сохранить ее, потому что она была особенной. Поэтому я уверена, что мы оба были достаточно профессиональны, даже если временами было трудно, если отношения не складывались, мы все равно продолжали бороться за группу, потому что считали, что это нечто уникальное и особенное, что у нас есть. И, наверное, это нас и удержало. И теперь мы настоящие добрые друзья. Так что все хорошо. Что было. то прошло»
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
P.S. Никогда не увлекался Эпикой, видел только фотки или выступления от случая к случаю, поэтому удивился, что Симона уже не столь юна.)