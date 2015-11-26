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Epica

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11 май 2019 : 		 Книга EPICA доступна для заказа

1 мар 2019 : 		 Концертное видео EPICA

16 ноя 2018 : 		 Группа EPICA отметит юбилей "Design Your Universe" специальными концертами

28 окт 2018 : 		 Видео с текстом от EPICA vs METROPOLE ORKEST

29 сен 2018 : 		 Трейлер к специальному изданию EPICA vs METROPOLE ORKEST

18 сен 2018 : 		 EPICA отправится в студию в конце 2019

11 сен 2018 : 		 EPICA сотрудничает с оркестром

28 июл 2018 : 		 Кавер-версия POWERWOLF от EPICA

23 июл 2018 : 		 Новое видео EPICA

4 июл 2018 : 		 EPICA работает над книгой

23 июн 2018 : 		 Новая песня EPICA

18 июн 2018 : 		 Трейлер нового релиза EPICA

28 май 2018 : 		 Новая песня EPICA

20 май 2018 : 		 Новый ЕР EPICA выйдет летом

3 май 2018 : 		 Новое видео EPICA

16 апр 2018 : 		 Вокалистка LACUNA COIL присоединилась на сцене к EPICA

6 мар 2018 : 		 Видео с выступления EPICA

28 фев 2018 : 		 Новое видео EPICA

20 ноя 2017 : 		 Рассказ о концерте EPICA

9 ноя 2017 : 		 Концертное видео EPICA

3 ноя 2017 : 		 EPICA отметит тысячное шоу

31 окт 2017 : 		 Акустика от EPICA

21 сен 2017 : 		 Вокалистка LACUNA COIL присоединилась на сцене к EPICA

5 сен 2017 : 		 Видео с выступления EPICA

3 сен 2017 : 		 Рассказ об издании нового релиза EPICA

29 авг 2017 : 		 Новое видео EPICA
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Книга EPICA доступна для заказа



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В 2018 году группа EPICA опубликовала следующее сообщение:

«В новом году мы будем работать над захватывающим проектом The Essence Of Epica, книгой, рассказывающей историю коллектива с огромным количеством ранее не публиковавшихся фотографий, флаеров, интервью со всеми участниками группы и многим другим эксклюзивным контентом».

Сейчас эта книга доступна для пред-заказа по этому адресу. Распространение стартует в ноябре.

EPICA - Two Editions Of Forthcoming Book, The Essence Of Epica, Available For Pre-Order





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