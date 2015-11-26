Книга EPICA доступна для заказа

В 2018 году группа EPICA опубликовала следующее сообщение:
«В новом году мы будем работать над захватывающим проектом The Essence Of Epica, книгой, рассказывающей историю коллектива с огромным количеством ранее не публиковавшихся фотографий, флаеров, интервью со всеми участниками группы и многим другим эксклюзивным контентом».
Сейчас эта книга доступна для пред-заказа по этому адресу. Распространение стартует в ноябре.
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