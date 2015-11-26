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*Позовёт ли лидер ACCEPT бывших? 45
*Видео с текстом от LAKE OF TEARS 29
*Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF... 26
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 25
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN 19
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Epica

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18 дек 2020 : 		 Новое видео EPICA

4 дек 2020 : 		 Обучающее видео от EPICA

27 ноя 2020 : 		 Новое видео EPICA

10 окт 2020 : 		 Новое видео EPICA

12 сен 2020 : 		 Би-сайды от EPICA

18 июн 2020 : 		 EPICA и APOCALYPTICA перенесли тур на 2021 год

16 июн 2020 : 		 Вокалистка EPICA: «Берегите Землю!»

28 апр 2020 : 		 Вокалистка EPICA завершила запись

3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома EPICA может быть отложен

27 мар 2020 : 		 EPICA в студии

26 мар 2020 : 		 Вокалистка EPICA исполняет кавер-версию хита ANDREW LLOYD WEBBER

16 мар 2020 : 		 EPICA приступили к записи альбома

21 фев 2020 : 		 EPICA и APOCALYPTICA едут в тур

6 фев 2020 : 		 MARK JANSEN: «Новый альбом EPICA выйдет осенью»

2 фев 2020 : 		 EPICA завершила подготовку к альбому

22 окт 2019 : 		 EPICA всё ещё «собирают идеи»

5 окт 2019 : 		 Новое видео EPICA

18 сен 2019 : 		 Трейлер к новому релизу EPICA

5 сен 2019 : 		 Трейлер к новому релизу EPICA

26 авг 2019 : 		 Трейлер к новому релизу EPICA

10 авг 2019 : 		 Видео с текстом от EPICA

18 июл 2019 : 		 EPICA переиздадут альбом "Design Your Universe"

4 июл 2019 : 		 Новый альбом EPICA выйдет в конце 2020 года

11 май 2019 : 		 Книга EPICA доступна для заказа

1 мар 2019 : 		 Концертное видео EPICA

16 ноя 2018 : 		 Группа EPICA отметит юбилей "Design Your Universe" специальными концертами
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Новое видео EPICA



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"Abyss O'Time", новое акустическое видео EPICA, доступно для просомтра ниже.



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