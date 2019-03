сегодня



Концертное видео EPICA



Видео с выступления симфо-металлистов EPICA, состоявшегося летом 2018 года на фестивале Wacken Open Air, доступно для просмотра ниже.



В ролике можно увидеть исполнение группой следующих песен: "Storm The Sorrow", "Beyond The Matrix" и "Consign To Oblivion".











