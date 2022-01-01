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EPICA работает над секретным проектом



Simone Simons подтвердила, что во время коронопаузы работала с коллегами над новым материалом:



«У нас есть новая музыка, которая выйдет позже в этом году. И это не альбом EPICA; это не ваша типичная эпичность EPICA. [Смеётся]. Это то, чего мы никогда не делали раньше. Так что это определённо стоит ожидания. Релиз состоится в начале зимы или около того.



В данный момент мы работаем над оформлением. У нас уже готовы синглы. Я уже сняла видео на одну из песен... У нас в списке было несколько вещей, которые мы хотели попробовать, и всё это реализовалось во время пандемии.



Это напряжённый год для EPICA. Во время пандемии мы не были заняты гастрольными делами, но сейчас у нас было много выступлений на фестивалях и работы за кулисами над проектом, нам нравится называть его "секретным проектом"».



Она отказалась раскрыть какие-либо дополнительные подробности о предстоящем проекте, сказав следующее:



«У нас есть онлайн-сообщество фанатов, которое называется "Epica Universe", и там мы уже немного рассказывали о том, что представляет собой "секретный проект". Так что если людям интересно, они могут присоединиться к "Epica Universe"... Это на самом деле нечто совершенно новое. Я не могу дождаться выпуска этой музыки, потому что мы вечно дразнили всех в "Epica Universe" этим секретным проектом. И он отнимает у нас много времени... Пока что о нём нет никаких подробностей, но на "Epica Universe", в фан-клубе, мы публикуем немного закулисья, и вы уже можете услышать фрагменты хора и оркестровки».







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