Концертное видео EPICA



EPICA в честь пятилетия с момента выступления в Zénith Paris (самое большое шоу в истории группы на текущий момент), опубликовала несколько концертных клипов: "Beyond The Matrix", "The Holographic Principle" и "Consign To Oblivion".







