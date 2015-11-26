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Staind

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7 фев 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Самые развратные люди сейчас в нашем правительстве»

2 фев 2022 : 		 Вокалист STAIND отметил выход альбома

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13 дек 2021 : 		 Вокалист STAIND вновь критикует демократов

8 дек 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста STAIND

23 ноя 2021 : 		 Вокалист STAIND победил COVID-19 за неделю

16 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста STAIND

26 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND выпускает сольный альбом

22 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Демократы хотят похе...ть мою страну!»

14 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Мы позволили вирусу, созданному человеком, разрушить ткани мира!»

8 окт 2021 : 		 Новое видео вокалиста STAIND

2 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND призвал фанатов скандировать «Байден х$$$о»

14 авг 2021 : 		 Видео с выступления STAIND

9 авг 2021 : 		 STAIND открыли тур

23 июл 2021 : 		 Вокалист STAIND дважды исполнил одну песню

21 июл 2021 : 		 Вокалист STAIND стал первым

21 июл 2021 : 		 Вокалист STAIND исполнил новую песню

5 июл 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста STAIND

21 июн 2021 : 		 У STAIND есть контракт

18 июн 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Все шрамы Америке наносят демократы»

5 июн 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Хватит это терпеть!»

22 май 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Мы доверили самым тупым в нашей стране диктовать, что и как»

14 май 2021 : 		 AARON LEWIS — о новом материале STAIND
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Вокалист STAIND: «Самые развратные люди сейчас в нашем правительстве»



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Aaron Lewis вновь толкнул речь в ходе выступления перед исполнением композиции "Am I The Only One":

«Я не могу спокойно стоять здесь, пока каждый честный голос замолкает, пока они внушают нашим детям, что эта страна плохая, пока они говорят нам, что мы должны пичкать наших детей вакцинами, которые не проверены, не протестированы, что мы должны практиковать...»

Когда кто-то в толпе выкрикнул «безопасный секс», Lewis рассмеялся и продолжил, ссылаясь на доктора Энтони Фаучи, директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), который сделал множество важных открытий, связанных с ВИЧ/СПИДом, и является одним из самых цитируемых учёных в этой области.

«Безопасный секс. Да. Конечно. Потому что доктор Фаучи подарил нам СПИД. Сделайте домашнее задание. Проведите небольшой поиск. Фаучи лгал обо всём с 1980-го, мать его, третьего года. Он терпит неудачи во всём, что делает, и каждый раз получает повышение.

Короче, я пытаюсь сказать, что всем нужно проснуться. Речь идёт не о левых или правых, а о добре и зле. Мы живём в библейские времена, люди. Если вы потеряли связь или утратили веру в Господа, я бы посоветовал вам вновь обрести связь с Ним. Потому что самые злые и развратные люди в мире — это те, кто сейчас у власти. Потому что пока мы спали, наслаждаясь этой удивительной, потрясающей жизнью, которую мы принимаем как должное каждый чёртов день, они плели интриги. На протяжении всей истории у них не было инструментов для этого, но теперь есть. Это сейчас в ваших грёбаных руках. Этот телефон, который ты держишь, записывая то, что я сейчас говорю, — вот как они это делают. Вот как они побеждают.

Я очень люблю эту страну. Я очень благодарен за то, что эта страна дала мне в жизни. Мы скоро потеряем её, люди. Если мы не восстанем».

После того, как кто-то в аудитории начал скандировать "U-S-A", Lewis произнёс:

«Не нужно тут это грёбаное скандирование. Дело не в нём. Это реальность. Это, б$$ь, реальность, люди. Если мы, б$$$ь, не проснёмся...

Эта страна — единственная в мире, которая устроена таким образом. Власть в наших руках, Не правительство. Мы поставили их туда, чтобы они исполняли наши желания, потому что мы доверяем им свои жизни. И если вы хоть на секунду подумали, что любой политик, за исключением немногих — Мэдисон Коуторн один из них; этот ублюдок — крутой (он ссылается на представителя Северной Каролины, который вызвал гнев либералов в социальных сетях в начале этого месяца после того, как почистил свой пистолет во время слушаний по делам ветеранов). Марджори Тейлор Грин (ссылается на представителя Джорджии от республиканской партии, чей аккаунт в Твиттере недавно был навсегда заблокирован за нарушение политики компании против распространения дезинформации о COVID-19). Есть несколько подобных примеров.

Я под кайфом. Я пил. Я не могу вспомнить их все. Но есть несколько, которые говорят, что дело не в захвате власти, а в том, что мы делаем, что должны делать с тем устройством, которое есть в нашей стране.

Мы как люди забыли, что на нас лежит ответственность за сохранение этой страны. Если мы просто оставим её в руках правительства, тогда вы можете ожидать, что эта страна полетит головой в унитаз. Потому что они делают это не для нас. Это люди, которые никогда в своей грёбаной жизни не имели настоящей работы. Они попали в политику прямо из колледжа, и никогда, б$$$ь, не несли такой ответственности в жизни, как находящиеся в этом зале. И вы доверяете этим людям.

Какая бы ни была сторона... Какая бы сторона ни была... Грёбаные республиканцы такие же отвратительные и такие же виновные в том, что мы в таком положении, как и демократы.

Дело в том, что мы сидим сложа руки и позволяем правительству, полному развратных людей, принимать решения от нашего имени, и мы больше не можем этого допустить. Я считаю, что это как раз тот самый переломный момент».

AARON LEWIS Praises TRUMP Loyalists CAWTHORN And GREENE, Blasts FAUCI At Shreveport Concert








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