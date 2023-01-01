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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 68
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 60
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
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Staind

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Гитарист STAIND о важности заботы о душевном состоянии



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В рамках визита на радиостанцию 98 Rock, гитарист STAIND Mike Mushok призвал людей активнее обращать внимание на свое ментальное состояние и не бояться обратиться за помощью:

«Мне кажется, что сейчас больше внимания уделяется именно вопросам психического здоровья и осознанию людьми [проблем, связанных с нашим эмоциональным, психологическим и социальным благополучием]. И я считаю, что это замечательно. Я к тому, что вы все чаще и чаще видите рекламные ролики, в которых говорится: "Послушай, парень, все в порядке, если ты обратишься за помощью или поговоришь с кем-нибудь", и тому подобные призывы. И, надеюсь, люди воспользуются этим, потому что мы все через это проходим, верно? Всегда есть проблемы, с которыми каждый сталкивается в своей повседневной жизни, независимо от того, кто ты, чем занимаешься и насколько прекрасным это кажется кому-то».




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