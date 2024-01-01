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Гитарист STAIND: «Электроника пошла нам на пользу!»



Mike Mushok в недавнем интервью рассказал о том, как на новом альбоме STAIND, продюсером которого выступил Erik Ron (GODSMACK, PANIC! AT THE DISCO, BLACK VEIL BRIDES), появились "электронные элементы":



«Aaron [Lewis, фронтмен STAIND] очень хотел это попробовать. Мы говорили об этом раньше, но никогда не занимались этим. Так что он на самом деле хотел, чтобы это стало частью нашей работы. И это было забавно, потому что я помню, как сказал ему: "Я играю на гитаре. Я не знаю, как это сделать". И вот тут я понял, что именно Erik сыграл очень большую роль в том, чтобы помочь воплотить эти идеи в звучании альбома. Некоторые из тех куплетов, где вы услышите более электронное звучание, — это гитарная партия, которую я написал, просто сыграл на синтезаторе, [используя] какой-то сумасшедший звук. Так что он смог взять некоторые из этих тем, которые я написал, и адаптировать их, чтобы привнести некоторые из этих элементов в музыку. И я считаю, что он проделал отличную работу. Мне нравится. Я очень доволен!»







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