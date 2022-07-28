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Staind

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28 июл 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Я знаю, что, на, происходит, на!»

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22 июн 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Что за хрень себе позволяет Дисней?»

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13 апр 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Никому не интересна правда»

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31 янв 2022 : 		 Вокалист STAIND снизил цену на дом

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26 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND выпускает сольный альбом

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14 авг 2021 : 		 Видео с выступления STAIND

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Вокалист STAIND: «Я знаю, что, на, происходит, на!»



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Aaron Lewis продолжает толкать антиправительственные речи на своих выступлениях:

«Мы все потеряли связь с Конституцией. Потому что если бы мы знали Конституцию и Билль о правах, мы бы знали, что там чётко сказано, что это наша обязанность, как народа, вернуть страну, управляемую тиранами. Они доказали, что у них нет никаких обязательств в качестве наших представителей. Все эти люди, которые сидят в Вашингтоне, округ Колумбия, в великой схеме происходящего не так уж чертовски далеко отсюда. Я почти чувствую их запах в воздухе. Это попахивает грёбаной изменой. Пахнет так, будто они обвиняют нас в мятеже, который совершили они.

"Мы, народ". Это очень сильное заявление. Ни в одной другой стране документы, создающие государство, не начинаются со слов "мы, народ". Это не так.

И вот ещё что: мне кажется, или вы не заметили, что мы единственная страна в мире, у которой есть проблема с фентанилом? (Он имеет в виду дешёвый, но сильнодействующий синтетический опиоид, из-за которого в США значительно увеличилось число смертей от передозировки). Нет, всё по-настоящему. Вы заметили это? На земле нет другой страны, которая бы теряла тысячи людей в неделю от фентанила. Кажется, что идёт война, а мы даже не знаем этого, не так ли? Посмотрите. Поищите. На земле нет другой страны, где бы не было проблемы с фентанилом. Вы знаете, откуда берётся фентанил? Единственное место на земле, откуда он поступает? Из Китая. Вот где его производят. Это единственное место на земле, где его можно производить. Поэтому весь фентанил, который поступает в эту страну, и только в эту страну — он может просачиваться в Канаду, но я могу обещать вам, что в Мексике, откуда всё это поступает, нет проблемы с фентанилом.

Начните обращать самое пристальное внимание на то, что, б$$$ь, происходит. Потому что, к сожалению, причина, по которой я попадаю в неприятности каждый раз, когда выхожу на сцену, заключается в том, что я знаю, что происходит. И я не заткнусь, пока все остальные тоже не поймут, что происходит. Потому что вот в чём разница: я сейчас здесь и говорю для всех. Даже для тех долбаных идиотов, которые предпочитают нести всю свою антиамериканскую, антисемейную, антивселенскую херню. Потому что знаете что? Как бы я ни хотел это слышать, они вольны это говорить. Но вот что я вам сейчас скажу: свобода движется во всех направлениях. Это значит, что вы вольны быть м*даком. Ты волен быть совершенно ненормальным и находиться в своей собственной грёбаной вселенной. Ты волен быть мужчиной и разрезать свой грёбаный пенис пополам, выскрести все семена, как из огурца, и сложить всё это обратно в себя. Знаешь что? Ты всё равно останешься мужчиной, который только что, блядь, изуродовал себя. Ты можешь делать всё это, и я заступлюсь за тебя, потому что я верю в твою свободу иметь возможность делать это, даже если я с тобой не согласен.

Вот в чём разница. Они хотят заткнуть нам рот и остановить нас. А я хочу бороться за те же грёбаные свободы, которые они любят. Возможность говорить такие вещи и не допустить, чтобы на следующий день правительство появилось на пороге твоего дома.

Это наша страна, а не правительства. У нас есть полное право убрать их».




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28 июл 2022
WahrandPhain
Это наша страна, а не правительства. У нас есть полное право убрать их».

уже давно нет. Мир принадлежит кланам и фамилиям, а не государствам.
28 июл 2022
ElectricRetard
Не знаю что это за хер, но тирада прям за душу берет.
Особенно в ПРАВИЛЬНОМ переводе ДАРКСАЙДА.

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