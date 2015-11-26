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Фронтмен STAIND — аудитории: «Я не знаю, как говорить по-испански. Я американец»



Фронтмен STAIND Aaron Lewis сократил свой сольный кантри-концерт, проходивший 2 февраля в Pharr Events Center в Фарре, штат Техас, после того, как безуспешно пытался успокоить слушателей.



На видео, размещённых в Интернете, видно, как Lewis просит аудиторию прекратить разговаривать, чтобы он мог исполнить песню.



«Я собираюсь сделать нечто необычное и особенное, но вы не услышите этого, если не замолчите, — сказал он. — Нет, вы не понимаете — как чёртова церковь! Тихо. Я просто какое-то время подожду, а потом просто скажу: "Спокойной ночи"».



Подождав ещё несколько секунд, пока аудитория затихнет, Lewis продолжил: «Я не понимаю, чего вы добиваетесь. У меня есть микрофон, так что вы можете меня слышать. Вы не сможете послушать песню, пока не будет тишины».



«Скажите им по-испански», — предложила одна женщина, прежде чем другой мужчина закричал: «На испанском».



Aaron ответил: «Извините. Я не знаю, как говорить по-испански. Я американец».



Затем Lewis продемонстрировал жест, приложив палец ко рту, прежде чем сыграть несколько аккордов на гитаре. Когда аудитория продолжила разговаривать, явно возмущённый певец внезапно остановился, посмотрел на часы и вернулся к микрофону.



«Большое спасибо. Желаю отличной ночи», — сказал он перед тем, как уйти со сцены под неодобрительные возгласы.























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