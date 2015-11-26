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Staind

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Фронтмен STAIND — аудитории: «Я не знаю, как говорить по-испански. Я американец»



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Фронтмен STAIND Aaron Lewis сократил свой сольный кантри-концерт, проходивший 2 февраля в Pharr Events Center в Фарре, штат Техас, после того, как безуспешно пытался успокоить слушателей.

На видео, размещённых в Интернете, видно, как Lewis просит аудиторию прекратить разговаривать, чтобы он мог исполнить песню.

«Я собираюсь сделать нечто необычное и особенное, но вы не услышите этого, если не замолчите, — сказал он. — Нет, вы не понимаете — как чёртова церковь! Тихо. Я просто какое-то время подожду, а потом просто скажу: "Спокойной ночи"».

Подождав ещё несколько секунд, пока аудитория затихнет, Lewis продолжил: «Я не понимаю, чего вы добиваетесь. У меня есть микрофон, так что вы можете меня слышать. Вы не сможете послушать песню, пока не будет тишины».

«Скажите им по-испански», — предложила одна женщина, прежде чем другой мужчина закричал: «На испанском».

Aaron ответил: «Извините. Я не знаю, как говорить по-испански. Я американец».

Затем Lewis продемонстрировал жест, приложив палец ко рту, прежде чем сыграть несколько аккордов на гитаре. Когда аудитория продолжила разговаривать, явно возмущённый певец внезапно остановился, посмотрел на часы и вернулся к микрофону.

«Большое спасибо. Желаю отличной ночи», — сказал он перед тем, как уйти со сцены под неодобрительные возгласы.



STAIND








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КомментарииСкрыть/показать 6 )

nabastak_


5 фев 2019, 10:45		Чертов расист )
А чо - Техас уже Испанцы заполонили ?

Darkside.ru Member

Visionaire


5 фев 2019, 11:09		nabastak_, согласно статистическим данным, в Фарре, где он выступал, испаноязычного населения 94 процента.

LOR


5 фев 2019, 11:34		Экий фон барон, по испански он не может! Шовинист!

YNWA


5 фев 2019, 11:36		Как pussy себя повёл. Пришёл петь и играть - пой и играй. В тебя бутылки не кидают. Тем более, что там были люди, которые пытались заткнуть особо говорливых.

НELLECTOR


5 фев 2019, 11:37		"Извините, но я не понимаю нахуя нужно кантри? Что это за хуйня? Возможно, это потому что я не вожу грузовик и не пялю сестру на сеновале". Говард Стерн.

YNWA


5 фев 2019, 13:40		НELLECTOR, такие пассажи можно про любой стиль выдать. Вроде: "Извините, но я не понимаю нахуя нужен пауэр-метал? Что это за хуйня? Возможно, это потому что я никогда не читал Толкиена и не дрочил на эльфийскую принцессу" или там "Извините, но я не понимаю нахуя нужен блэк-метал? Что это за хуйня? Возможно, это потому что я никогда не пользовался мамкиной косметикой и не убивал гомосеков".


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