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Staind

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Вокалист STAIND дважды исполнил одну песню



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Вокалист STAIND Aaron Lewis, будучи нетрезвым, дважды исполнил композицию "It's Been A While" за один концерт:

«Знаете, что я понял прямо в эту секунду? Что я настолько пьян, что должен был бы играть "Outside" прямо сейчас, а вместо этого я играю гребаную песню, которую я уже играл сегодня вечером", - сказал он толпе. "Что означает, что я, возможно, немного перебрал. Так должен ли я играть ту гребаную песню, которую я должен был играть все это гребаное время? Потому что, возможно, я сегодня немного переборщил с травой. Я скажу, что это впервые. Это впервые... Я узнаю об этом завтра. Вообще-то, я собираюсь позвать вас, и мы посмотрим, может быть, вы, ребята, позовете меня завтра из-за этого. Так что я думаю, мы просто посмотрим, насколько вы все меня любите, потому что никто, кроме всех в этой комнате, не видел, как это произошло, так что вы можете дать мне бесплатный проход. Это целиком и полностью зависит от вас, так что посмотрим, буду ли я завтра прятать лицо от стыда, потому что я совершенно точно видел кучу камер, записывающих это, что... очень удобно».

AARON LEWIS Drunkenly Performs STAIND's 'It's Been A While' Twice During Delaware Concert (Video)








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