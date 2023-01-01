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Staind

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Гитарист STAIND: «Я всегда знал, что мы ещё вернёмся»



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Mike Mushok в недавней беседе ответил на вопрос, думал ли он о том, что STAIND больше не будут ничего делать, так как Aaron Lewis увлёкся кантри:

«Я не знаю. На протяжении всего этого времени мы постоянно разговаривали, и я всегда думал, что мы снова будем вместе и что-нибудь сделаем. На самом деле никаких планов на этот счёт не было. И потом, честно говоря, есть один джентльмен, который действительно помог всё это провернуть. Это был Ben Kitterman, который раньше играл с Aaron'ом. Он пришёл, увидел меня и сказал: "Эй, ребята, я думаю, вам стоит снова поработать. Аарон готов к этому". И я ответил: "Я в деле". Так что мы провели эти первые совместные концерты в 2019 году. У нас был разработан специальный план на 2020 год. Мы подписали контракт на запись альбома. А потом разразилась пандемия, которая изменила курс каждого, его путь, то, что он делал, и то, как всё должно было сложиться. Но мы отправились в турне с KORN в 21-м году, и многое из того, что будет на предстоящей пластинке STAIND ["Confessions Of The Fallen"], появилось именно во время этого тура. И это была возможность оказаться в одной комнате с Aaron'ом и играть. У меня было много написанной музыки, у меня была возможность исполнить её для него и получить представление о том, что ему нравится, и принять некоторые предложения и пожелания. Я вернулся и переделал кучу демо-записей. Мы нашли продюсера и просто начали работать».




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