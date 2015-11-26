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Staind

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5 июн 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Хватит это терпеть!»

22 май 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Мы доверили самым тупым в нашей стране диктовать, что и как»

14 май 2021 : 		 AARON LEWIS — о новом материале STAIND

23 апр 2021 : 		 Вокалист STAIND исполнил новую песню

20 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STAIND

2 апр 2021 : 		 STAIND хотят записать альбом

31 мар 2021 : 		 Концертный релиз STAIND выйдет весной

25 ноя 2020 : 		 Акустика от музыкантов STAIND

10 июн 2020 : 		 STAIND работают над новым альбомом

8 мар 2020 : 		 Вокалист STAIND исполняет SKID ROW

2 окт 2019 : 		 Гитарист STAIND о первом за пять лет концерте

29 сен 2019 : 		 Видео с выступления STAIND

9 апр 2019 : 		 STAIND собрались в турне

11 мар 2019 : 		 Фронтмен STAIND не смог успокоить аудиторию и ушёл с концерта

19 фев 2019 : 		 Вокалист STAIND клеймит сенатора

5 фев 2019 : 		 Фронтмен STAIND — аудитории: «Я не знаю, как говорить по-испански. Я американец»

30 янв 2019 : 		 Фронтмен STAIND выпустит альбом весной

30 окт 2018 : 		 Фронтмен STAIND закончил работу над своим третьим кантри-альбомом

23 июл 2017 : 		 Вокалист STAIND почтил память вокалиста LINKIN PARK

5 июл 2017 : 		 Вокалист STAIND на диске с произведениями Джонни Кэша

15 июн 2017 : 		 Новая песня лидера STAIND

31 янв 2017 : 		 Вокалист STAIND: «Без проблем сыграл бы на инаугурации»

8 ноя 2016 : 		 Вокалист STAIND о выборах

7 ноя 2016 : 		 Вокалист STAIND в "The Late Show With Stephen Colbert"

23 авг 2016 : 		 MIKE MUSHOK: «Планов насчёт STAIND нет»

18 июн 2016 : 		 Новый альбом вокалиста STAIND выйдет осенью
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Вокалист STAIND: «Хватит это терпеть!»



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Вокалист STAIND Aaron Lewis в очередной раз перед исполнением "Am I The Only One" прошёлся по правительству:

«Перед исполнением этого трека я попытаюсь процитировать Эйнштейна. Я не ручаюсь за точность, но он сказал, что эта страна и этот мир не будут разрушены злыми людьми; они будут разрушены добрыми людьми, которые стоят в стороне, пока злые люди делают то, что делают. И как долго мы будем стоять в стороне и смотреть, как эти люди уничтожают нашу грёбаную страну прямо на наших глазах?

Мы унаследовали эту страну, мы должны заботиться о ней и ценить её, как будто она наша, потому что так оно и есть. Потому что люди, которые контролируют её, конечно же, не ценят её, и это очевидно. Так что, люди, это наша страна, и пора, б%$#ь, проснуться. Мы больше не можем просто сидеть на заднице и смотреть, как они творят всякое дерьмо, — мы не можем этого больше терпеть! Этого больше не будет. Вся кровь, которая была пролита за эту удивительную страну, которая сейчас находится в наших руках, — мы ответственны за всё, что происходит в нашей стране. Мы больше не можем просто сидеть и ничего не делать; мы не можем этого себе позволить. Вот почему мы уже так далеко в этой грёбаной ...е — потому что мы просто сидим и позволяем им делать это. Так что проснитесь!»

STAIND





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


5 июн 2021, 09:09		Пилять, Байдена же уже избрали и всё стало великолепно в США! Что опять заныли?


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