Вокалист STAIND : «Хватит это терпеть!»



Вокалист STAIND Aaron Lewis в очередной раз перед исполнением "Am I The Only One" прошёлся по правительству:



«Перед исполнением этого трека я попытаюсь процитировать Эйнштейна. Я не ручаюсь за точность, но он сказал, что эта страна и этот мир не будут разрушены злыми людьми; они будут разрушены добрыми людьми, которые стоят в стороне, пока злые люди делают то, что делают. И как долго мы будем стоять в стороне и смотреть, как эти люди уничтожают нашу грёбаную страну прямо на наших глазах?



Мы унаследовали эту страну, мы должны заботиться о ней и ценить её, как будто она наша, потому что так оно и есть. Потому что люди, которые контролируют её, конечно же, не ценят её, и это очевидно. Так что, люди, это наша страна, и пора, б%$#ь, проснуться. Мы больше не можем просто сидеть на заднице и смотреть, как они творят всякое дерьмо, — мы не можем этого больше терпеть! Этого больше не будет. Вся кровь, которая была пролита за эту удивительную страну, которая сейчас находится в наших руках, — мы ответственны за всё, что происходит в нашей стране. Мы больше не можем просто сидеть и ничего не делать; мы не можем этого себе позволить. Вот почему мы уже так далеко в этой грёбаной ...е — потому что мы просто сидим и позволяем им делать это. Так что проснитесь!»













