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Staind

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Фронтмен STAIND не смог успокоить аудиторию и ушёл с концерта



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Фронтмен STAIND Aaron Lewis прервал свой сольный концерт, который состоялся 9 марта в Оклахоме, из-за слишком шумной аудитории.

Во время выступления в зале The Criterion в Оклахома-Сити Lewis попросил зрителей не шуметь, чтобы он мог исполнить акустическую версию песни STAIND "Intro".

Когда стало очевидно, что участники концерта не собираются исполнять просьбу, Lewis рассердился и вернулся к микрофону.

«Послушайте, если вы не заткнётесь, вы не сможете услышать гитару, — сказал он. — Так что заткнитесь. У меня есть ещё три долбаные минуты — три. Не могли бы вы, пожалуйста, на этот раз… Весь этот долбаный вечер вы, ребята, говорили. Весь вечер. Заткнитесь, или я закончу».

Затем Lewis вернулся к краю сцены с акустической гитарой в руке и начал играть первые аккорды песни, продолжая говорить с толпой.

«Чертовски иронично, что эта песня — в знак благодарности, и я не могу заставить вас заткнуться, чтобы вы послушали её», — сказал он.

Lewis, всё ещё не в силах успокоить толпу, продолжил петь первые две строчки "Intro", прежде чем остановиться, затем бросил гитару и в отчаянии ушёл со сцены.

Подобная ситуация уже случалась в феврале в Техасе, когда Aaron безуспешно пытался угомонить аудиторию, исполняя песню без микрофона.



AARON LEWIS Cuts Another Concert Short After Telling Crowd






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

R0ck_N_R0lla


11 мар 2019, 15:36		а почему нельзя исполнить песню в микрофон? типа так более душевно?


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