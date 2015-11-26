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Фронтмен STAIND не смог успокоить аудиторию и ушёл с концерта



Фронтмен STAIND Aaron Lewis прервал свой сольный концерт, который состоялся 9 марта в Оклахоме, из-за слишком шумной аудитории.



Во время выступления в зале The Criterion в Оклахома-Сити Lewis попросил зрителей не шуметь, чтобы он мог исполнить акустическую версию песни STAIND "Intro".



Когда стало очевидно, что участники концерта не собираются исполнять просьбу, Lewis рассердился и вернулся к микрофону.



«Послушайте, если вы не заткнётесь, вы не сможете услышать гитару, — сказал он. — Так что заткнитесь. У меня есть ещё три долбаные минуты — три. Не могли бы вы, пожалуйста, на этот раз… Весь этот долбаный вечер вы, ребята, говорили. Весь вечер. Заткнитесь, или я закончу».



Затем Lewis вернулся к краю сцены с акустической гитарой в руке и начал играть первые аккорды песни, продолжая говорить с толпой.



«Чертовски иронично, что эта песня — в знак благодарности, и я не могу заставить вас заткнуться, чтобы вы послушали её», — сказал он.



Lewis, всё ещё не в силах успокоить толпу, продолжил петь первые две строчки "Intro", прежде чем остановиться, затем бросил гитару и в отчаянии ушёл со сцены.



Подобная ситуация уже случалась в феврале в Техасе, когда Aaron безуспешно пытался угомонить аудиторию, исполняя песню без микрофона.



















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