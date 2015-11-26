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Вокалист STAIND : «Мы доверили самым тупым в нашей стране диктовать, что и как»



Вокалист STAIND Aaron Lewis обрушился с критикой на правительство США:



«Мне кажется, что моя долбаная грудная клетка просто должна взрываться каждый раз, когда я слышу этих долбаных идиотов, называющих себя экспертами в чём бы то ни было.



Клянусь Богом, я не знаю, что случилось с этой страной, но мы слушаемся и позволяем самым тупым, б$%$ь, людям в этой стране диктовать нам, какой должна быть наша жизнь, а какой — нет. Мы позволили это федеральному правительству, которое имеет полномочия делать восемнадцать вещей эффективно и правильно, и посмотрите, что мы получили. Восемнадцать вещей, люди — восемнадцать! Таковы полномочия, которыми их наделила Конституция. Восемнадцать — и ВСЁ! Всё остальное должно происходить на уровне штата и на местном уровне, так, чтобы это было связано с вами.



Сколько людей на самом деле знает Конституцию? За исключением тех, кто смотрит эту статью прямо сейчас, потому что если вы читаете эту статью, значит, вы не ненавидите меня за то, что я говорю.



Видите ли, вот в чём проблема. И вот она в двух словах. И это относится ко многим из вас, кто слушает и кто не слышит. Мне скоро исполнится 49 лет. Я прожил, назовём это так, 40 лет до этого непрекращающегося нападения на нашу историю, на нашу культуру, на всё — только ради политических целей. Они нападают на наш характер, чтобы продвинуться дальше в своей политической жизни, а мы позволяем этому происходить.



Я сейчас перефразирую Эйнштейна. Эйнштейн сказал, что — и я говорю "перефразирую", потому что не знаю, точно ли я передам его слова — он сказал, что эта страна и этот мир не будут разрушены злыми людьми; они будут разрушены добрыми людьми, которые стоят в стороне, пока злые люди делают то, что они делают. Я хочу, чтобы вы задумались об этом».







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