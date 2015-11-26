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Staind

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22 май 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Мы доверили самым тупым в нашей стране диктовать, что и как»

14 май 2021 : 		 AARON LEWIS — о новом материале STAIND

23 апр 2021 : 		 Вокалист STAIND исполнил новую песню

20 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STAIND

2 апр 2021 : 		 STAIND хотят записать альбом

31 мар 2021 : 		 Концертный релиз STAIND выйдет весной

25 ноя 2020 : 		 Акустика от музыкантов STAIND

10 июн 2020 : 		 STAIND работают над новым альбомом

8 мар 2020 : 		 Вокалист STAIND исполняет SKID ROW

2 окт 2019 : 		 Гитарист STAIND о первом за пять лет концерте

29 сен 2019 : 		 Видео с выступления STAIND

9 апр 2019 : 		 STAIND собрались в турне

11 мар 2019 : 		 Фронтмен STAIND не смог успокоить аудиторию и ушёл с концерта

19 фев 2019 : 		 Вокалист STAIND клеймит сенатора

5 фев 2019 : 		 Фронтмен STAIND — аудитории: «Я не знаю, как говорить по-испански. Я американец»

30 янв 2019 : 		 Фронтмен STAIND выпустит альбом весной

30 окт 2018 : 		 Фронтмен STAIND закончил работу над своим третьим кантри-альбомом

23 июл 2017 : 		 Вокалист STAIND почтил память вокалиста LINKIN PARK

5 июл 2017 : 		 Вокалист STAIND на диске с произведениями Джонни Кэша

15 июн 2017 : 		 Новая песня лидера STAIND

31 янв 2017 : 		 Вокалист STAIND: «Без проблем сыграл бы на инаугурации»

8 ноя 2016 : 		 Вокалист STAIND о выборах

7 ноя 2016 : 		 Вокалист STAIND в "The Late Show With Stephen Colbert"

23 авг 2016 : 		 MIKE MUSHOK: «Планов насчёт STAIND нет»

18 июн 2016 : 		 Новый альбом вокалиста STAIND выйдет осенью

15 май 2016 : 		 Вокалист STAIND почтил память Принса
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Вокалист STAIND: «Мы доверили самым тупым в нашей стране диктовать, что и как»



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Вокалист STAIND Aaron Lewis обрушился с критикой на правительство США:

«Мне кажется, что моя долбаная грудная клетка просто должна взрываться каждый раз, когда я слышу этих долбаных идиотов, называющих себя экспертами в чём бы то ни было.

Клянусь Богом, я не знаю, что случилось с этой страной, но мы слушаемся и позволяем самым тупым, б$%$ь, людям в этой стране диктовать нам, какой должна быть наша жизнь, а какой — нет. Мы позволили это федеральному правительству, которое имеет полномочия делать восемнадцать вещей эффективно и правильно, и посмотрите, что мы получили. Восемнадцать вещей, люди — восемнадцать! Таковы полномочия, которыми их наделила Конституция. Восемнадцать — и ВСЁ! Всё остальное должно происходить на уровне штата и на местном уровне, так, чтобы это было связано с вами.

Сколько людей на самом деле знает Конституцию? За исключением тех, кто смотрит эту статью прямо сейчас, потому что если вы читаете эту статью, значит, вы не ненавидите меня за то, что я говорю.

Видите ли, вот в чём проблема. И вот она в двух словах. И это относится ко многим из вас, кто слушает и кто не слышит. Мне скоро исполнится 49 лет. Я прожил, назовём это так, 40 лет до этого непрекращающегося нападения на нашу историю, на нашу культуру, на всё — только ради политических целей. Они нападают на наш характер, чтобы продвинуться дальше в своей политической жизни, а мы позволяем этому происходить.

Я сейчас перефразирую Эйнштейна. Эйнштейн сказал, что — и я говорю "перефразирую", потому что не знаю, точно ли я передам его слова — он сказал, что эта страна и этот мир не будут разрушены злыми людьми; они будут разрушены добрыми людьми, которые стоят в стороне, пока злые люди делают то, что они делают. Я хочу, чтобы вы задумались об этом».

STAIND





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Санчез


22 май 2021, 13:34		Это он на Бидона гонит так? Или на кого?

Sandro


22 май 2021, 13:39		"Мне кажется, что моя долбаная грудная клетка просто должна взрываться каждый раз, когда я слышу этих долбаных идиотов, называющих себя экспертами в чём бы то ни было."
Хоть кто-то стал читать коменты на Дарксайде.


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