Гитарист STAIND о создании "14 Shades Of Grey"



Mike Mushok недавно поговорил с Audio Ink Radio о том, как STAIND создавали альбом "14 Shades Of Grey", которому исполняется в этом году 20 лет:



«У записывающей компании после такой песни, как "It's Been A While", появляется желание получить 12 "It's Been A While" на следующем альбоме. И это была по-настоящему трудная запись. Я помню, как мне звонил президент лейбла и говорил: "У вас не получается. Вам нужно больше песен".



Помню, как в том году я поехал на NAMM — это такая музыкальная конвенция в Анахайме (Калифорния) — пообщался с менеджментом, и они сказали: "Нужно больше песен". А мы-то думали, что у нас уже есть готовый альбом. И было трудно добраться даже до этого момента. Я помню, что было очень тяжело. И я позвонил группе. Я сказал: "Ребята, вы должны приехать сюда. Приезжайте сюда". И все полетели в Лос-Анджелес, и мы сняли помещение для репетиций. И я помню, что мы написали "Price To Play". А кроме того, Aaron [Lewis, фронтмен STAIND] уже написал "So Far Away"; эта песня у нас уже была. И, кажется, мы написали "How About You", которая вошла в альбом. А песня "Price To Play" стала первым синглом. Ну а потом, конечно, все знают, что именно принесла песня "So Far Away"; я к тому, что с тех пор она является основным элементом сета. Но да, это была сложная пластинка, действительно сложная.



Ты выпускаешь первую пластинку, и, честно говоря, все оставляют нас в покое, всем наплевать. А потом ты выпускаешь вторую пластинку, и она продаётся миллионным тиражом. Теперь людям стало не всё равно, и они стали немного более вовлечёнными. Потом, после "Break The Cycle", было что-то вроде: "Вы должны попытаться повторить это". И мы отвечаем: "Не знаем, что из этого получится, но мы сделаем всё, что в наших силах"».



Кроме этого, Mike рассказал, что звукозаписывающая компания STAIND попросила его и его коллег по группе рассмотреть возможность привлечения сторонних авторов во время работы над "14 Shades Of Grey":



«Я не знаю, рассказывал ли я когда-нибудь эту историю в интервью. Я помню, как все приехали в Лос-Анджелес. Мы никогда не прибегали к услугам сторонних авторов и т. п., всё делали только мы сами. И я помню, как они привели братьев DeLeo [Robert'a и Dean'a из STONE TEMPLE PILOTS] на нашу репетиционную площадку. Они сказали: "Вот они-то и помогут вам, ребята". Мы ответили: "Как скажете". И мы любим этих ребят. Мы были знакомы с ними. Они пришли, и я помню, что они спросили: "Ну что у вас есть?" Мы включили запись альбома, и они оба спросили: "А нафига мы здесь?" На что я ответил: "Не знаю. Они сказали, что хотят, чтобы вы были здесь". Они такие: "Ребята, вы молодцы". Ну, мы и поблагодарили их в ответ... Это было приятно. Эти ребята — настоящие молодцы!»







