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*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
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Staind

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Вокалист STAIND: «Если не мы, то кто?»



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Вокалист STAIND Aaron Lewis вновь обратился к публике с проникновенной речью на одном из своих выступлений:

«Есть одна вещь, которую я скажу, потому что она полностью упускается из виду в большой схеме событий в этой стране, потому что они оболванивали нас на протяжении поколений. Они больше не учат нас Конституции; они больше не учат нас гражданскому праву; они больше не говорят нам, как работает правительство; они не хотят, чтобы мы об этом знали.

На днях я объяснял это кому-то, и они сказали: "Да, это хороший способ выразить свою мысль". Так что все здесь понимают, что Конституция — это грёбаный свод правил для правительства. Вы это понимаете, верно? Она даёт нам всю власть, вот что она делает. Вот почему они всегда пытаются изменить её; вот почему они всегда пытаются делать маленькие пакости, которые подкапываются под неё, — потому что это их грёбаный свод правил.

Билль о правах — наш. Конституция — это свод правил правительства, и они не должны действовать вне этого грёбаного свода правил ни в каком виде или форме, иначе они нарушают правила, которым они должны следовать. И когда они это делают, когда они нарушают свои собственные правила, которым они должны следовать, мы, народ, имеем полное право сместить их нахрен. Потому что они нарушают правила.

В этой стране есть правила. У правительства есть правила, по которым оно должно действовать. Наши отцы-основатели были чертовски умны. Единственное, в чём они облажались, это в ограничении срока полномочий. Это абсолютное безумие, что мы позволяем людям оставаться политиками на всю жизнь. Это, б$$$ь, безумие, люди. Как вы можете ожидать, что этот человек не будет подкуплен и проплачен.

Всё зависит от нас. Мы — народ. Это наша грёбаная страна. Они специально разваливают эту страну. Что, б$$$ь, мы будем с этим делать? Будем сидеть в своих грёбаных счастливых уголках и ждать, пока грёбаный Супермен придёт и спасёт нас? Потому что эта страна исчезнет — исчезнет!»




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