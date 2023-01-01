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*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
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Staind

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На новом альбоме STAIND нашлось место электронике



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Гитарист STAIND Mike Mushok в недавней беседе ответил на вопрос, отражает ли первый сингл "Lowest In Me" новую пластинку "Confessions Of The Fallen":

«Послушайте, на ней есть пара песен, которые, как мне кажется, соответствуют тому, чем мы славимся, — материал в духе "It's Been Awhile", "Outside". Но многие из новых треков имеют тяжёлый привкус. И есть ещё кое-что — электронный элемент, которого раньше не было ни в одном из наших альбомов, но здесь он есть. Есть несколько песен, в которых его немного больше, чем в других. Впрочем, об этом давно говорил и сам Aaron [Lewis, фронтмен STAIND], который хотел это попробовать. И я на самом деле думаю, что Erik, продюсер, очень помог привнести этот электронный элемент в наше традиционное звучание. Потому что я помню, как во время наших предварительных переговоров я говорил: "Я не знаю, как написать такую пластинку, потому что я подобным не занимаюсь". А это оказалось так просто — взять гитарный рифф, который я написал, и сыграть его на синтезаторе, или разбить его на части и сделать из них несколько классных звуков».




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