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STAIND завершают работу над альбомом



Mike Mushok в недавнем интервью "Talk Toomey" подтвердил, что STAIND планируют альбом на следующий год:



«Мы на самом деле заканчиваем работу, это правда. Все будет в следующем году и, я думаю, будут и какие-то концерты в поддержку записи. Пока все в планах».







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