Вокалист STAIND вновь критикует демократов

В рамках концерта девятого декабря Aaron Lewis вновь проехался по демократам:
«В апреле мне исполнится 50 лет. Так что я уже несколько раз был в этих краях и знаю, что есть правда, а что чушь. И действительно, демократы просят меня сейчас забыть последние 45 лет моей жизни и помнить только последние пять. И, простите, я не могу этого сделать. Я знаю правду. И что-то мне подсказывает, что все в этом зале тоже знают правду».
Lewis сделал паузу, прежде чем продолжить: «Что ж, это было неплохо. Я справился с этим с оценкой "G". Возможно, завтра у меня не будет проблем из-за этого выступления. Всё было довольно мягко».
Затем он быстро сменил тон, добавив: «К чёрту! Это всё сделали демократы. Они сделали. Найдите старый учебник истории — старый, до того, как они взяли его в руки. Потому что я знаю историю. Мне нравились уроки истории. Я был внимателен. Я знаю, кто владел рабами. Я знаю, кто основал ККК. Я знаю, кто проголосовал за все законы Джима Кроу. И теперь я знаю, что те же самые грёбаные люди пытаются научить наших детей ненавидеть друг друга за цвет кожи. Те же люди.
Есть системный расизм на протяжении всей истории Соединенных Штатов Америки — это Демократическая партия. И это правда. И они будут проверять меня по фактам и распнут меня завтра за правду. Но это нормально. Потому что правда освободит вас, ублюдки!»
jesus666
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