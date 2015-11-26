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Вокалист STAIND клеймит сенатора



Вокалист STAIND Aaron Lewis подверг резкой критике Элизабет Уоррен, сенатора от штата Массачусетс и претендента на пост президента от демократов на выборах в 2020 году, назвав её «лживой сучкой», претендующей на звание настоящего американца. Lewis, родившийся в Вермонте и сейчас живущий в Массачусетсе, обратился к зрителям на концерте 9 февраля.



«Я искренне не хочу хвалить Массачусетс прямо сейчас. Я буду честен с вами. Я не могу с чистой совестью поддержать государство, которое переизбрало "Покахонтас" после того, как было доказано без всякой почвы для сомнений, что каждый человек в этом зале куда больше американский индеец, чем эта женщина. Я никогда в жизни не утверждал, что я американский индеец, — но я куда больше американский индеец, чем эта чёртова лживая сука. Так что я прихожу домой раз в неделю и понимаю, что штат, в котором я буду голосовать, вернёт эту грёбаную идеальную сучку в политику».



Уоррен предоставила результаты ДНК-теста, которые подтверждают её индейское происхождение. Ранее Трамп дал Уоррен прозвище "Покахонтас" за якобы придуманную ею историю об индейских корнях. После этого, как сообщается на сайте Уоррен, сенатор решила сдать образец своей ДНК на анализ, чтобы доказать своё американское происхождение.



Анализ выполнил профессор биомедицинских наук, генетики и биологии Стенфордского университета Карлос Бустаманте. Согласно его результатам, «подавляющее большинство» предков Уоррен были европейцами, но также подтвердилось наличие чистокровных коренных американцев в её роду.



«Хотя подавляющее большинство предков — европейцы, результаты подтверждают наличие предка-коренного американца в её родословной», — сообщается в результатах анализа, размещённых на сайте Уоррен. Тест выявил, что коренной американец присутствовал в родословной Уоррен около шести — десяти поколений назад.



В прошлом месяце Уоррен извинилась перед главой нации чероки Биллом Джоном Бейкером за тест ДНК, результаты которого и были представлены в октябре. Представитель племени Чак Хоскин раскритиковал Уоррен за сдачу теста, заявив, что она «подрывает интересы племён своими продолжающимися притязаниями», и назвал использование теста ДНК для доказательства принадлежности к племени «недопустимым».



Президент Дональд Трамп неоднократно называл Уоррен «Покахонтас» за якобы придуманную историю о её происхождении от коренных американцев.















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