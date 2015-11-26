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Staind

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23 ноя 2021 : 		 Вокалист STAIND победил COVID-19 за неделю

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26 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND выпускает сольный альбом

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23 июл 2021 : 		 Вокалист STAIND дважды исполнил одну песню

21 июл 2021 : 		 Вокалист STAIND стал первым

21 июл 2021 : 		 Вокалист STAIND исполнил новую песню

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21 июн 2021 : 		 У STAIND есть контракт

18 июн 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Все шрамы Америке наносят демократы»

5 июн 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Хватит это терпеть!»

22 май 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Мы доверили самым тупым в нашей стране диктовать, что и как»

14 май 2021 : 		 AARON LEWIS — о новом материале STAIND

23 апр 2021 : 		 Вокалист STAIND исполнил новую песню

20 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STAIND

2 апр 2021 : 		 STAIND хотят записать альбом

31 мар 2021 : 		 Концертный релиз STAIND выйдет весной

25 ноя 2020 : 		 Акустика от музыкантов STAIND

10 июн 2020 : 		 STAIND работают над новым альбомом

8 мар 2020 : 		 Вокалист STAIND исполняет SKID ROW

2 окт 2019 : 		 Гитарист STAIND о первом за пять лет концерте
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Вокалист STAIND победил COVID-19 за неделю



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Aaron Lewis в рамках недавнего концерта рассказал зрителям, как за неделю смог победить COVID-19:

«Так что я действительно... Я не очень активно говорил об этом, потому что на данный момент я думаю, что это просто уловка для привлечения внимания. Но важно делиться информацией с людьми. Это основа нашей страны — общение.

У меня только что был COVID. И он был в моём теле в течение недели. Мне потребовалась неделя, чтобы перейти от положительного теста к отрицательному. И, рискуя прослыть сторонником теории заговора, я принимал ивермектин и Z-Pak — две легкодоступные вещи. И если бы они не прятали ивермектин, вы могли бы получить его у любого врача. Он получил множество наград за применение на людях задолго до того, как его стали применять ветеринары. Это не просто дегельминтик для лошадей.

Итак, да, я принимал ивермектин, Z-Pak и целую кучу добавок, и я сидел в инфракрасной сауне и в одной из таких гиперболических или гипербарических кислородных камер. И мне поставили кучу капельниц. И через неделю всё прошло. Это сработало гораздо лучше, чем вакцина. Но это вполне логично, что об этом не говорят, ведь это всё легкодоступные лекарства, которые дёшевы и не приносят никому денег».

AARON LEWIS Says He Beat COVID-19 After Taking Ivermectin, A Drug Unproven For Coronavirus Treatment





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