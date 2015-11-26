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Вокалист STAIND победил COVID-19 за неделю



Aaron Lewis в рамках недавнего концерта рассказал зрителям, как за неделю смог победить COVID-19:



«Так что я действительно... Я не очень активно говорил об этом, потому что на данный момент я думаю, что это просто уловка для привлечения внимания. Но важно делиться информацией с людьми. Это основа нашей страны — общение.



У меня только что был COVID. И он был в моём теле в течение недели. Мне потребовалась неделя, чтобы перейти от положительного теста к отрицательному. И, рискуя прослыть сторонником теории заговора, я принимал ивермектин и Z-Pak — две легкодоступные вещи. И если бы они не прятали ивермектин, вы могли бы получить его у любого врача. Он получил множество наград за применение на людях задолго до того, как его стали применять ветеринары. Это не просто дегельминтик для лошадей.



Итак, да, я принимал ивермектин, Z-Pak и целую кучу добавок, и я сидел в инфракрасной сауне и в одной из таких гиперболических или гипербарических кислородных камер. И мне поставили кучу капельниц. И через неделю всё прошло. Это сработало гораздо лучше, чем вакцина. Но это вполне логично, что об этом не говорят, ведь это всё легкодоступные лекарства, которые дёшевы и не приносят никому денег».







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