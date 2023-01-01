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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 57
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 20
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 16
*Новое видео DOGMA 14
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Staind

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19 июл 2023 : 		 STAIND исполнили новую песню

14 июл 2023 : 		 На новом альбоме STAIND нашлось место электронике

11 июл 2023 : 		 Видео с текстом от STAIND

16 июн 2023 : 		 Гитарист STAIND рад возвращению группы

1 июн 2023 : 		 Новое видео STAIND

11 май 2023 : 		 Почему пришло время для альбома STAIND

19 апр 2023 : 		 Новая песня STAIND

3 мар 2023 : 		 STAIND завершили запись

18 дек 2022 : 		 MIKE MUSHOK — о новом альбоме STAIND

7 дек 2022 : 		 Новая песня от вокалиста STAIND

23 ноя 2022 : 		 STAIND завершают работу над альбомом

13 сен 2022 : 		 Новый альбом STAIND выйдет в 2023 году

10 авг 2022 : 		 AARON LEWIS исполнил новую песню

28 июл 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Я знаю, что, на, происходит, на!»

9 июл 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Если не мы, то кто?»

22 июн 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Что за хрень себе позволяет Дисней?»

19 июн 2022 : 		 Вокалист STAIND о стрельбе в школах

21 апр 2022 : 		 Лидер STAIND: «Не ведитесь на пропаганду»

13 апр 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Никому не интересна правда»

7 фев 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Самые развратные люди сейчас в нашем правительстве»

2 фев 2022 : 		 Вокалист STAIND отметил выход альбома

31 янв 2022 : 		 Вокалист STAIND снизил цену на дом

25 янв 2022 : 		 Вокалист STAIND избавился от аппендицита и камня в почках

30 дек 2021 : 		 Лидер STAIND: «Мы мало общаемся»

23 дек 2021 : 		 Вокалист STAIND призывает голосовать за сторонника Трампа

13 дек 2021 : 		 Вокалист STAIND вновь критикует демократов
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|||| 19 июл 2023

STAIND исполнили новую песню



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В рамках выступления в текущем туре с GODSMACK группа STAIND исполнила новую песню "Lowest In Me" — видео доступно ниже.




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