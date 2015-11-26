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Вокалист STAIND : «Демократы хотят похе...ть мою страну!»



Вокалист STAIND Aaron Lewis в рамках концерта 17 октября в очередной раз прошёлся по демократам:



«Все эти памятники — они же все были демократами. Все они. Забавно, что они пытаются стереть свою собственную историю. Это их история.



Это не вина Америки в любом смысле, форме или виде. Шрамы Америки — это не шрамы страны Америка, это шрамы Демократической партии, просто и ясно. Если бы вы были внимательны на уроках истории, вы бы это уже знали. Но не верьте мне на слово. Зайдите в Google и посмотрите сами.



Они думают, что дело в памятниках. Они не думают, что дело в тысячах кораблей, стоящих у наших портов и не имеющих возможности разгрузить товары, в которых мы так отчаянно нуждаемся, потому что правительство идёт по этому грёбаному пути. Дело не в том, что они учат наших детей судить друг друга по цвету кожи. Дело не в том, что мы все были заперты, пока кучка демократов бунтовала на улицах, сжигала города и грабила магазины. Нет, дело совсем не в этом. Нет, дело в том, что я защищаю кучу снесённых статуй демократов.



Это чертовски смешно.



Люди, очнитесь. Они целенаправленно пытаются потопить наш корабль. Очень маленькая горстка людей по сравнению со всеми нами, у кого есть реальная власть. Это мы, народ.



Это единственная страна в мире, в которой вертикаль власти выстраивается снизу вверх.



Всё, что когда-либо делало правительство, что не было хорошо для этой страны, это перевёртывание с ног на голову.



Если вы хотите вертикаль сверху вниз, поезжайте в любую коммунистическую страну в этом сраном мире. Поезжайте в любую социалистическую страну в мире. Валите в любую другую грёбаную страну в мире. Хватит пытаться разрушить мою сраную страну!»







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