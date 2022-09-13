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Новый альбом STAIND выйдет в 2023 году



Гитарист STAIND Mike Mushok в рамках недавнего интервью сообщил, что коллектив активно работает над новым материалом, выход которого намечен на следующий год.







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