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Вокалист STAIND о разнице между сольными концертами и основной группой



В интервью Rock Feed у вокалиста STAIND Aaron'аLewis'а спросили, планируют ли он и коллеги по группе продолжать продвигать первый за 12 лет студийный материал в большем количестве выступлений, на что он ответил:



«Посмотрим, как пройдёт этот тур. Ключевое различие между гастролями со STAIND и сольными гастролями для меня — это накладные расходы. Так, в STAIND накладные расходы не очень хорошо сказываются на том, что все производственные мощности должны простаивать, пока мы уезжаем домой на три дня, как и в случае с кантри. Кантри-график — это выходные дни. Именно поэтому Нэшвилл — отличное место, потому что это идеальный хаб для большей части страны. Вы можете выехать из Нэшвилла накануне вечером и прибыть на место проведения концерта утром.



Я давно не занимался этим, хотя я очень много работаю. Я не участвовал в рок-туре, который... Неважно, какой это вечер. Три концерта подряд, день отдыха; два концерта подряд, день отдыха; три концерта подряд, и так далее, и так далее. Это просто вечное движение. Неважно, вечер выходного дня или вечер понедельника. Это не имеет значения. Такой график сложнее выдержать. Даже если я выступаю пять дней в неделю со своим кантри, я всё равно возвращаюсь домой в воскресенье и понедельник, и как бы успокаиваюсь на мгновение.



С фестивалями всё просто. Ты редко играешь полный хедлайнерский сет. Фестивали — это просто. Фестивали — это весело. Но самое главное в фестивалях то, что они зависят от результатов радиоэфира, а нас уже давно не крутили по радио — не считая наших старых вещей».







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