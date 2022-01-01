MIKE MUSHOK — о новом альбоме STAIND

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*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 22
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 13
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Staind

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23 ноя 2022 : 		 STAIND завершают работу над альбомом

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10 авг 2022 : 		 AARON LEWIS исполнил новую песню

28 июл 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Я знаю, что, на, происходит, на!»

9 июл 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Если не мы, то кто?»

22 июн 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Что за хрень себе позволяет Дисней?»

19 июн 2022 : 		 Вокалист STAIND о стрельбе в школах

21 апр 2022 : 		 Лидер STAIND: «Не ведитесь на пропаганду»

13 апр 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Никому не интересна правда»

7 фев 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Самые развратные люди сейчас в нашем правительстве»

2 фев 2022 : 		 Вокалист STAIND отметил выход альбома

31 янв 2022 : 		 Вокалист STAIND снизил цену на дом

25 янв 2022 : 		 Вокалист STAIND избавился от аппендицита и камня в почках

30 дек 2021 : 		 Лидер STAIND: «Мы мало общаемся»

23 дек 2021 : 		 Вокалист STAIND призывает голосовать за сторонника Трампа

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8 дек 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста STAIND

23 ноя 2021 : 		 Вокалист STAIND победил COVID-19 за неделю

16 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста STAIND

26 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND выпускает сольный альбом

22 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Демократы хотят похе...ть мою страну!»

14 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Мы позволили вирусу, созданному человеком, разрушить ткани мира!»

8 окт 2021 : 		 Новое видео вокалиста STAIND

2 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND призвал фанатов скандировать «Байден х$$$о»
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MIKE MUSHOK — о новом альбоме STAIND



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MIKE MUSHOK в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, какие планы у коллектива на ближайшие месяцы:

«Я полагаю, что мы собираемся закончить работу над пластинкой в январе, и у нас будет несколько концертов в следующем году. Мы провели небольшой тур в сентябре. Здорово снова играть с ребятами».

Что касается музыкального направления нового материала STAIND, он сказал:

«Он немного более современный, на мой взгляд. Я полагаю, что мы хотели сделать именно так. В нём немного больше электронных элементов, что для нас является чем-то новым, но мне кажется, что все так делают. По-моему, это круто. Это не перебор. Я считаю, что песни получились очень хорошими. Я очень доволен. Не могу дождаться, когда люди услышат альбом!»




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