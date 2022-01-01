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MIKE MUSHOK — о новом альбоме STAIND



MIKE MUSHOK в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, какие планы у коллектива на ближайшие месяцы:



«Я полагаю, что мы собираемся закончить работу над пластинкой в январе, и у нас будет несколько концертов в следующем году. Мы провели небольшой тур в сентябре. Здорово снова играть с ребятами».



Что касается музыкального направления нового материала STAIND, он сказал:



«Он немного более современный, на мой взгляд. Я полагаю, что мы хотели сделать именно так. В нём немного больше электронных элементов, что для нас является чем-то новым, но мне кажется, что все так делают. По-моему, это круто. Это не перебор. Я считаю, что песни получились очень хорошими. Я очень доволен. Не могу дождаться, когда люди услышат альбом!»







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