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*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 38
*David встретил Sarah 33
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 20
*Фронтмен SAXON: «Я считаю, что сейчас наблюдается массовое в... 19
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Staind

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19 янв 2024 : 		 STAIND опять первые

14 янв 2024 : 		 Новая песня вокалиста STAIND

2 дек 2023 : 		 Гитарист STAIND о поборах площадок с артистов

2 ноя 2023 : 		 Гитарист STAIND о важности заботы о душевном состоянии

27 окт 2023 : 		 Рабочие отношения в STAIND не меняются

25 сен 2023 : 		 Вокалист STAIND о разнице между сольными концертами и основной группой

23 сен 2023 : 		 Гитарист STAIND о создании "14 Shades Of Grey"

14 сен 2023 : 		 Новое видео STAIND

26 авг 2023 : 		 Новая песня STAIND

18 авг 2023 : 		 Гитарист STAIND: «Я всегда знал, что мы ещё вернёмся»

28 июл 2023 : 		 Видео с выступления STAIND

26 июл 2023 : 		 STAIND первые

19 июл 2023 : 		 STAIND исполнили новую песню

14 июл 2023 : 		 На новом альбоме STAIND нашлось место электронике

11 июл 2023 : 		 Видео с текстом от STAIND

16 июн 2023 : 		 Гитарист STAIND рад возвращению группы

1 июн 2023 : 		 Новое видео STAIND

11 май 2023 : 		 Почему пришло время для альбома STAIND

19 апр 2023 : 		 Новая песня STAIND

3 мар 2023 : 		 STAIND завершили запись

18 дек 2022 : 		 MIKE MUSHOK — о новом альбоме STAIND

7 дек 2022 : 		 Новая песня от вокалиста STAIND

23 ноя 2022 : 		 STAIND завершают работу над альбомом

13 сен 2022 : 		 Новый альбом STAIND выйдет в 2023 году

10 авг 2022 : 		 AARON LEWIS исполнил новую песню

28 июл 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Я знаю, что, на, происходит, на!»
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|||| сегодня

STAIND опять первые



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STAIND и со вторым синглом, "Confessions Of The Fallen", достигли первой строчки чартов Active Rock.




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