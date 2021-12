сегодня



Видео с текстом от вокалиста STAIND



AARON LEWIS 28 января выпустит новый сольный альбом "Frayed At Both Ends". Видео с текстом к "Get What You Get" доступно ниже.



Трек-лист:



01. Again (Aaron Lewis, Ira Dean, David Lee Murphy)



02. Goodbye Town (Aaron Lewis, Randy Montana)



03. Everybody Talks To God (Craig Monday, Chris Wallin)



04. Am I The Only One (Aaron Lewis, Ira Dean, Jeffrey Steele)



05. Kill Me Like You Love Me (Aaron Lewis, Ira Dean, Dan Tyminiski, Chris Wallin)



06. Pull Me Under (Aaron Lewis)



07. Life Behind Bars (Aaron Lewis, Josh Hogue, Matt McGinn)



08. Waiting There For Me (Aaron Lewis, Ira Dean, Dan Tyminiski, Chris Wallin)



09. They Call Me Doc (featuring CreatiVets, Vince Gill, Dan Tyminiski) (Shaun Bott, Richard Casper, Brian Carper, Jourdan Walker, Johnny McGuire)



10. Get What You Get (Aaron Lewis, Ira Dean, Dan Tyminiski)



11. Sticks And Stones (Aaron Lewis, Paul Barber, Matt McGinn)



12. One In The Same (Aaron Lewis, Trent Tomlinson)



13. Someone (Aaron Lewis, Paul Barber, Matt McGinn)































