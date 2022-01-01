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Вокалист STAIND о стрельбе в школах



Aaron Lewis предложил свое видение решение проблемы со стрельбой в школах:



«Единственное, что может остановить злого человека со злыми намерениями с оружием, — это хороший человек с оружием, у которого хватит духу предотвратить подобную ситуацию. Вы хотите остановить стрельбу в наших школах? Разместите в школах оружие. Наши дети постоянно находятся рядом с оружием дома. Какая, б$$$ь, разница? Я буду чувствовать себя спокойнее, если буду знать, что учитель моих детей обладает квалификацией и сертификатом, у него есть лицензия на скрытое ношение оружия и он решил сделать это ради безопасности моих детей»







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