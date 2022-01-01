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*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 22
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Staind

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13 апр 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Никому не интересна правда»

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2 фев 2022 : 		 Вокалист STAIND отметил выход альбома

31 янв 2022 : 		 Вокалист STAIND снизил цену на дом

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23 дек 2021 : 		 Вокалист STAIND призывает голосовать за сторонника Трампа

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8 дек 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста STAIND

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8 окт 2021 : 		 Новое видео вокалиста STAIND

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23 июл 2021 : 		 Вокалист STAIND дважды исполнил одну песню

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Вокалист STAIND о стрельбе в школах



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Aaron Lewis предложил свое видение решение проблемы со стрельбой в школах:

«Единственное, что может остановить злого человека со злыми намерениями с оружием, — это хороший человек с оружием, у которого хватит духу предотвратить подобную ситуацию. Вы хотите остановить стрельбу в наших школах? Разместите в школах оружие. Наши дети постоянно находятся рядом с оружием дома. Какая, б$$$ь, разница? Я буду чувствовать себя спокойнее, если буду знать, что учитель моих детей обладает квалификацией и сертификатом, у него есть лицензия на скрытое ношение оружия и он решил сделать это ради безопасности моих детей»




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