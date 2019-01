сегодня



Фронтмен STAIND выпустит альбом весной



Фронтмен STAIND AARON LEWIS выпустит третью кантри-пластинку, получившую название "State I'm In", двенадцатого апреля на Valory Music. Первый сингл будет представлен первого февраля, а трек-лист выглядит следующим образом:



01. The Party's Over (Aaron Lewis)



02. Can't Take Back (Aaron Lewis, Ira Dean, Dan Tyminski)



03. Reconsider (Charlie Brocco, Keith Gattis)



04. It Keeps On Workin' (Aaron Lewis, Ira Dean, Chris Wallin)



05. State I'm In (Aaron Lewis)



06. God And Guns (Aaron Lewis, Bobby Pinson)



07. Love Me (Aaron Lewis)



08. If I Were the Devil (Houston Phillips, Trent Tomlinson)



09. Burnt the Sawmill Down (Jim Elliot, Keith Whitley)



10. The Bottom (Waylon Payne)



















