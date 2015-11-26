Лидер STAIND: «Мы мало общаемся»

Aaron Lewis летом был гостем программы "Fox & Friends", в рамках которой обсудил свой новый на тот момент сингл "Am I The Only One" и причины, побудившие к его созданию:
«Я прожил последние полтора года вместе с вами и всеми остальными жителями этой страны, и во многих случаях я, как и все вы, сидел и чесал голову, задаваясь вопросом, что же происходит в этой удивительной стране, в которой мы живём.
Я считаю, что мы недостаточно общаемся. Я полагаю, что мы недостаточно общаемся друг с другом. Я думаю, что вместе мы стоим, а врозь мы падаем. И эта страна сделала несколько удивительных вещей, основываясь на этих словах».
На вопрос о том, как мы можем найти общий язык с теми, с кем мы не согласны, Льюис ответил следующее:
«Простая нить, которая связывает нас всех, заключается в том, что мы — американцы. И это что-то значит — это значит, что мы являемся частью чего-то большего, чем любой человеческий эксперимент, который когда-либо проводился. И мы благословлены, и нам повезло, что мы можем проснуться утром и называться американцами. Неважно, по какую сторону разделительной полосы вы стоите».
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