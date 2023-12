сегодня



Гитарист STAIND о поборах площадок с артистов



Mike Mushok в недавнем интервью V13 прокомментировал новую инициативу Live Nation "On The Road Again". В конце сентября было объявлено, что клубы, принадлежащие и управляемые Live Nation, будут предоставлять всем хедлайнерам и артистам поддержки по 1500 долларов на бензин и проезд на каждое шоу, помимо вознаграждения за вечерние выступления. Кроме того, эти клубы не будут взимать комиссию за продажу товаров, так что артисты получат 100% прибыли от их продажи:



«У меня есть два соображения по этому поводу, потому что я являюсь совладельцем одной площадки. Это заведение на 1300 мест в Фоксборо (штат Массачусетс) рядом со стадионом Gillette Stadium. По выходным у нас играет живая музыка, выступают местные исполнители, и мы никогда не брали плату за мерч с групп, выступающих в нашем заведении.



Я вернулся домой вчера поздно вечером и увидел эту статью, и мне нужно обязательно к ней вернуться и уделить ей внимание. Похоже, что это сделает такие заведения, как мое, очень проблемными, поскольку похоже, что они не отчисляют в фонд для сотрудников, для групп, для гастролей? Я не могу этого делать как заведение. Они и так повышают маржу, и мне, как промоутеру, просто очень, очень трудно конкурировать с такими условиями работы для выступающих.



Если я музыкант, то всё просто замечательно, не так ли? Но ведь это Live Nation. Они должны где-то зарабатывать деньги. Если вы думаете, что они не будут брать с вас деньги, что ж... Наценки будут расти, цены на билеты. Где-то они их компенсируют. Это многомиллиардный бизнес. Они не собираются просто так раздавать средства. Они собираются где-то их заработать, и тогда это уже совсем другая проблема.



Я скажу вам, что мы только что провели в разъездах всё лето, и теперь, когда вы не зарабатываете на продаже пластинок, мерч — это огромная ценность для музыкальных коллективов. Это здорово, что есть фанаты, которые хотят поддержать группу и надеть футболку или купить бандану, или что вы там продаете. Это здорово, но площадка забирает 25% от выручки.



Помню, в 95-м мы играли в каком-то парке аттракционов, и до этого я никогда раньше о таком не слышал. Мы продавали футболки на концертах по 20 баксов или около того, и это был первый раз, когда мне сказали: "Мы берем процент". "Что ты имеешь в виду?" Это сюр, это настоящее откровение, потому что многие фанаты не представляют себе такого, но, похоже, на это обратили внимание все, так что я рад, что об этом начали говорить. Я думаю, этот вопрос возник потому, что гастроли обходятся недешево. Поездки обходятся очень дорого. Гастроли очень дороги, поэтому я считаю, что для групп, играющих в клубах, может быть, даже не имеющих автобуса, ведь вы не можете себе этого позволить, потому что это целое состояние, продав товар на 1000 баксов, 500 они должны отдать заведениям и еще куда-то — это слишком много. Считайте, что это за 30 концертов. А потом ты понимаешь: "Погоди-ка, я сколько вам отдал?!"»







