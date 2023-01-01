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Почему пришло время для альбома STAIND



Гитарист STAIND Mike Mushok в интервью HardDrive Radio ответил на вопрос, почему время для нового альбома группы наконец-то пришло:



«Мы говорили о создании альбома, и нам показалось, что так будет правильно. Aaron уже довольно давно занимается своей кантри-карьерой. И мы снова собрались вместе в 2019 году и смогли дать несколько концертов, что было здорово. Потом у нас был распланирован весь 2020 год, но, как и у многих людей, всё пошло прахом. В то же время мы провели тур с KORN в 2021 году. И именно тогда появилось много материала для этого альбома; я сочинял музыку каждый день и смог встретиться с Aaron'ом и поделиться с ним некоторыми идеями. С этого всё и началось на самом деле для этой пластинки. Я получил некоторое представление о том, чего он хочет, что ему нравится, и так мы продвинулись вперёд».







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