Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SUM 41 всё 46
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 43
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 29
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
*BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE... 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
*THE AGONIST всё 13
*Видео полного выступления METALLICA 13
*Новое видео MOONLIGHT SORCERY 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SUM 41 всё 46
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 43
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 29
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
[= ||| все новости группы



*

Staind

*



11 май 2023 : 		 Почему пришло время для альбома STAIND

19 апр 2023 : 		 Новая песня STAIND

3 мар 2023 : 		 STAIND завершили запись

18 дек 2022 : 		 MIKE MUSHOK — о новом альбоме STAIND

7 дек 2022 : 		 Новая песня от вокалиста STAIND

23 ноя 2022 : 		 STAIND завершают работу над альбомом

13 сен 2022 : 		 Новый альбом STAIND выйдет в 2023 году

10 авг 2022 : 		 AARON LEWIS исполнил новую песню

28 июл 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Я знаю, что, на, происходит, на!»

9 июл 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Если не мы, то кто?»

22 июн 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Что за хрень себе позволяет Дисней?»

19 июн 2022 : 		 Вокалист STAIND о стрельбе в школах

21 апр 2022 : 		 Лидер STAIND: «Не ведитесь на пропаганду»

13 апр 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Никому не интересна правда»

7 фев 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Самые развратные люди сейчас в нашем правительстве»

2 фев 2022 : 		 Вокалист STAIND отметил выход альбома

31 янв 2022 : 		 Вокалист STAIND снизил цену на дом

25 янв 2022 : 		 Вокалист STAIND избавился от аппендицита и камня в почках

30 дек 2021 : 		 Лидер STAIND: «Мы мало общаемся»

23 дек 2021 : 		 Вокалист STAIND призывает голосовать за сторонника Трампа

13 дек 2021 : 		 Вокалист STAIND вновь критикует демократов

8 дек 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста STAIND

23 ноя 2021 : 		 Вокалист STAIND победил COVID-19 за неделю

16 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста STAIND

26 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND выпускает сольный альбом

22 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Демократы хотят похе...ть мою страну!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Почему пришло время для альбома STAIND



zoom
Гитарист STAIND Mike Mushok в интервью HardDrive Radio ответил на вопрос, почему время для нового альбома группы наконец-то пришло:

«Мы говорили о создании альбома, и нам показалось, что так будет правильно. Aaron уже довольно давно занимается своей кантри-карьерой. И мы снова собрались вместе в 2019 году и смогли дать несколько концертов, что было здорово. Потом у нас был распланирован весь 2020 год, но, как и у многих людей, всё пошло прахом. В то же время мы провели тур с KORN в 2021 году. И именно тогда появилось много материала для этого альбома; я сочинял музыку каждый день и смог встретиться с Aaron'ом и поделиться с ним некоторыми идеями. С этого всё и началось на самом деле для этой пластинки. Я получил некоторое представление о том, чего он хочет, что ему нравится, и так мы продвинулись вперёд».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 209

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом