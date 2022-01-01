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Вокалист STAIND: «Никому не интересна правда»



Aaron Lewis вновь обратился к зрителям на концерте, состоявшемся третьего апреля:



«Итак, я не стану слишком увлекаться этим вступительным словом. Оно и раньше приводило меня к неприятностям.



Никто больше не хочет слышать правду. Я не понимаю, что происходит. Правда. Кто-нибудь помнит, что это за понятие? Боже мой, все настолько отупели. Мы даже не знаем, в чём заключается наша ответственность как хозяев этой грёбаной страны. Мы владеем этой страной — все мы. Каждый из вас — вы владеете этой страной. Она ваша — пока не перестала быть вашей. И тогда знаете, чья она? Ваших грёбаных детей. Ваши дети унаследуют эту грёбаную катастрофу, и мы допустили, чтобы она произошла, когда нас не станет.



Неужели мы позволим этому случиться? Встанем ли мы на защиту наших детей?



Каждый из нас был в строю до того, как началось всё это безумие. Мы все знаем, что такое грёбаная правда. И то, что они ежедневно изрыгают и запихивают в наши грёбаные глотки, — это не правда. Это не так».



После того как некоторые поклонники Льюиса в толпе начали скандировать "Fuck Joe Biden!", музыкант продолжил:



«Боже, как бы я хотел, чтобы это был просто Джо Байден. Я бы хотел, чтобы всё было так просто, как если бы дело было только в Джо Байдене. Но это, б..., не так. Джо Байден не знает, какой сегодня, б..., день. Он только что обосрался в третий раз за сегодня, когда я сейчас говорю, он, наверное, в постели. [Изображает Джо Байдена, который зовёт свою жену]: "Ой. Джилл! Джилл! Джилл! Я опять обосрал кровать. Сходи за собакой. Он всегда убирает за мной. Джилл! Хантер!



Это смешно — где, б..., Хантер? И где, б..., Фаучи? Этот ублюдок. Вы все видели видео, которое ходит по сети, верно? В котором чётко и недвусмысленно говорится, что заразиться вирусом и пережить его — это лучший иммунитет из всех иммунитетов (он ссылается на видео 2004 года, в котором директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний говорит о силе естественного иммунитета. В видеозаписи 18-летней давности Фаучи говорит звонящей пациентке, страдающей от гриппа, что ей не следует делать прививку, если она болела гриппом в течение 14 дней, потому что "лучшая прививка — это заразиться самому"). Каждый засранец в этой комнате заразился COVID. Мы все пережили это, и мы все более защищены. [Фаучи] сказал это. Он, б..., сказал это, хотя врал нам в лицо два грёбаных года.



Я ничего не могу с этим поделать. Я ничего не могу поделать. Я буду говорить правду перед властью, пока не сдохну. Потому что мои дети заслуживают этого. Мои внуки заслуживают того, чтобы наслаждаться тем же опытом в Соединенных Штатах Америки, который был у меня, когда я был ребёнком».













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