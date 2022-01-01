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Вокалист STAIND: «Что за хрень себе позволяет Дисней?»



Aaron Lewis в рамках недавней беседы ответил на вопрос, всегда ли его интересовала политика:



«Когда я стал старше, я начал больше говорить об этом. И я уверен, что это естественное развитие событий. Вы становитесь старше, вы чувствуете реальную ответственность в жизни, у вас есть обязательства и обязанности, и всё начинает становиться немного более реальным. Когда у тебя есть жена, дети, дом, счета и ответственность, ты начинаешь думать обо всём немного по-другому. Это начинает иметь гораздо большее значение. И дело в том, что мне уже 50 лет. Теперь моя очередь. Теперь это моё поколение. Теперь я — поколение, которое отвечает за благополучие этой страны. Поэтому я не собираюсь молчать об этом. Сейчас мое время не молчать об этом ни при каких обстоятельствах, потому что теперь всё в моих руках. Это передаётся от поколения к поколению, и каждое поколение несёт ответственность за защиту этой страны, чтобы наши дети и наши внуки наслаждались ею столько же, если не больше, чем мы, когда выросли. И вот это потеряно. Я даже не понимаю, что, б$$$ь, происходит.



Вы видели что-то из того дерьма, которым Дисней наводнил классы, где учатся наши дети? И это только Дисней. Забудьте об остальных подразделениях, которые упорно пытаются превратить образование наших детей в индоктринацию их движения. А их движение настолько антиамериканское, насколько это вообще возможно в одном движении, — по всем его аспектам. Гендерные вопросы, вопросы критической расовой теории [Примечание редактора: имеется в виду академическая правовая система, утверждающая, что расизм является системным и укоренился во многих американских институтах]... Это преступно! То, что они делают, — преступно. Каждый учитель, который учил ребёнка чему-либо, имеющему отношение к сексуальной ориентации, должен сидеть в тюрьме. Существуют законы о груминге. Вы не имеете права говорить об этом с моими или чьими бы то ни было детьми. Они не взрослые — даже близко. Я даже не могу поверить, что спор идёт о возрасте до восьми лет. Вы собираетесь сказать мне, что после восьми лет совершенно незнакомый человек может говорить о своей сексуальности или сексуальности моего ребёнка без моего ведома или присутствия? Это правда, что происходит в этой грёбаной стране? Восемь! Как насчёт хотя бы средней школы. А как насчёт того, что если ты учишься в средней школе, ты всё равно должен получить письменное разрешение от родителей, чтобы говорить об этом дерьме? Может, у них уже отработана соответствующая программа?



Обязанность учителя — преподавать учебную программу. В обязанности постороннего человека никогда не входило [говорить с моими детьми об их сексуальности]. Это чужой человек. Я не знаю, чем занимается учитель во внеурочное время; я просто знаю, какие они, когда общаются с моими детьми. Это незнакомец, который говорит с вашими детьми не только о сексе, но и обо всех его аспектах, от самых развратных до нормальных. Кем вы себя возомнили, что у вас есть право говорить с моим ребёнком о чём-то подобном?»







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