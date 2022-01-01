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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 20
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
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Staind

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22 июн 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Что за хрень себе позволяет Дисней?»

19 июн 2022 : 		 Вокалист STAIND о стрельбе в школах

21 апр 2022 : 		 Лидер STAIND: «Не ведитесь на пропаганду»

13 апр 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Никому не интересна правда»

7 фев 2022 : 		 Вокалист STAIND: «Самые развратные люди сейчас в нашем правительстве»

2 фев 2022 : 		 Вокалист STAIND отметил выход альбома

31 янв 2022 : 		 Вокалист STAIND снизил цену на дом

25 янв 2022 : 		 Вокалист STAIND избавился от аппендицита и камня в почках

30 дек 2021 : 		 Лидер STAIND: «Мы мало общаемся»

23 дек 2021 : 		 Вокалист STAIND призывает голосовать за сторонника Трампа

13 дек 2021 : 		 Вокалист STAIND вновь критикует демократов

8 дек 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста STAIND

23 ноя 2021 : 		 Вокалист STAIND победил COVID-19 за неделю

16 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста STAIND

26 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND выпускает сольный альбом

22 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Демократы хотят похе...ть мою страну!»

14 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Мы позволили вирусу, созданному человеком, разрушить ткани мира!»

8 окт 2021 : 		 Новое видео вокалиста STAIND

2 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND призвал фанатов скандировать «Байден х$$$о»

14 авг 2021 : 		 Видео с выступления STAIND

9 авг 2021 : 		 STAIND открыли тур

23 июл 2021 : 		 Вокалист STAIND дважды исполнил одну песню

21 июл 2021 : 		 Вокалист STAIND стал первым

21 июл 2021 : 		 Вокалист STAIND исполнил новую песню

5 июл 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста STAIND

21 июн 2021 : 		 У STAIND есть контракт
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Вокалист STAIND: «Что за хрень себе позволяет Дисней?»



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Aaron Lewis в рамках недавней беседы ответил на вопрос, всегда ли его интересовала политика:

«Когда я стал старше, я начал больше говорить об этом. И я уверен, что это естественное развитие событий. Вы становитесь старше, вы чувствуете реальную ответственность в жизни, у вас есть обязательства и обязанности, и всё начинает становиться немного более реальным. Когда у тебя есть жена, дети, дом, счета и ответственность, ты начинаешь думать обо всём немного по-другому. Это начинает иметь гораздо большее значение. И дело в том, что мне уже 50 лет. Теперь моя очередь. Теперь это моё поколение. Теперь я — поколение, которое отвечает за благополучие этой страны. Поэтому я не собираюсь молчать об этом. Сейчас мое время не молчать об этом ни при каких обстоятельствах, потому что теперь всё в моих руках. Это передаётся от поколения к поколению, и каждое поколение несёт ответственность за защиту этой страны, чтобы наши дети и наши внуки наслаждались ею столько же, если не больше, чем мы, когда выросли. И вот это потеряно. Я даже не понимаю, что, б$$$ь, происходит.

Вы видели что-то из того дерьма, которым Дисней наводнил классы, где учатся наши дети? И это только Дисней. Забудьте об остальных подразделениях, которые упорно пытаются превратить образование наших детей в индоктринацию их движения. А их движение настолько антиамериканское, насколько это вообще возможно в одном движении, — по всем его аспектам. Гендерные вопросы, вопросы критической расовой теории [Примечание редактора: имеется в виду академическая правовая система, утверждающая, что расизм является системным и укоренился во многих американских институтах]... Это преступно! То, что они делают, — преступно. Каждый учитель, который учил ребёнка чему-либо, имеющему отношение к сексуальной ориентации, должен сидеть в тюрьме. Существуют законы о груминге. Вы не имеете права говорить об этом с моими или чьими бы то ни было детьми. Они не взрослые — даже близко. Я даже не могу поверить, что спор идёт о возрасте до восьми лет. Вы собираетесь сказать мне, что после восьми лет совершенно незнакомый человек может говорить о своей сексуальности или сексуальности моего ребёнка без моего ведома или присутствия? Это правда, что происходит в этой грёбаной стране? Восемь! Как насчёт хотя бы средней школы. А как насчёт того, что если ты учишься в средней школе, ты всё равно должен получить письменное разрешение от родителей, чтобы говорить об этом дерьме? Может, у них уже отработана соответствующая программа?

Обязанность учителя — преподавать учебную программу. В обязанности постороннего человека никогда не входило [говорить с моими детьми об их сексуальности]. Это чужой человек. Я не знаю, чем занимается учитель во внеурочное время; я просто знаю, какие они, когда общаются с моими детьми. Это незнакомец, который говорит с вашими детьми не только о сексе, но и обо всех его аспектах, от самых развратных до нормальных. Кем вы себя возомнили, что у вас есть право говорить с моим ребёнком о чём-то подобном?»




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