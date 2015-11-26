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Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью
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все новости группы
Staind
США
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Acoustic
http://www.staind.com
Myspace:
http://www.myspace.com/staind
21 июл 2021
:
Вокалист STAIND исполнил новую песню
5 июл 2021
:
Видео с текстом от вокалиста STAIND
21 июн 2021
:
У STAIND есть контракт
18 июн 2021
:
Вокалист STAIND: «Все шрамы Америке наносят демократы»
5 июн 2021
:
Вокалист STAIND: «Хватит это терпеть!»
22 май 2021
:
Вокалист STAIND: «Мы доверили самым тупым в нашей стране диктовать, что и как»
14 май 2021
:
AARON LEWIS — о новом материале STAIND
23 апр 2021
:
Вокалист STAIND исполнил новую песню
20 апр 2021
:
Фрагмент нового релиза STAIND
2 апр 2021
:
STAIND хотят записать альбом
31 мар 2021
:
Концертный релиз STAIND выйдет весной
25 ноя 2020
:
Акустика от музыкантов STAIND
10 июн 2020
:
STAIND работают над новым альбомом
8 мар 2020
:
Вокалист STAIND исполняет SKID ROW
2 окт 2019
:
Гитарист STAIND о первом за пять лет концерте
29 сен 2019
:
Видео с выступления STAIND
9 апр 2019
:
STAIND собрались в турне
11 мар 2019
:
Фронтмен STAIND не смог успокоить аудиторию и ушёл с концерта
19 фев 2019
:
Вокалист STAIND клеймит сенатора
5 фев 2019
:
Фронтмен STAIND — аудитории: «Я не знаю, как говорить по-испански. Я американец»
30 янв 2019
:
Фронтмен STAIND выпустит альбом весной
30 окт 2018
:
Фронтмен STAIND закончил работу над своим третьим кантри-альбомом
23 июл 2017
:
Вокалист STAIND почтил память вокалиста LINKIN PARK
5 июл 2017
:
Вокалист STAIND на диске с произведениями Джонни Кэша
15 июн 2017
:
Новая песня лидера STAIND
31 янв 2017
:
Вокалист STAIND: «Без проблем сыграл бы на инаугурации»
8 ноя 2016
:
Вокалист STAIND о выборах
7 ноя 2016
:
Вокалист STAIND в "The Late Show With Stephen Colbert"
23 авг 2016
:
MIKE MUSHOK: «Планов насчёт STAIND нет»
18 июн 2016
:
Новый альбом вокалиста STAIND выйдет осенью
15 май 2016
:
Вокалист STAIND почтил память Принса
9 мар 2016
:
Вокалист STAIND будет голосовать за Дональда Трампа
25 окт 2015
:
Вокалист STAIND исполнил новую песню
21 июл 2015
:
Вокалист STAIND: «Группа пока неактивна»
11 июн 2015
:
Вокалист STAIND готовится к записи
29 дек 2014
:
У STAIND нет ничего нового
9 июл 2014
:
Вокалист STAIND выбрал лучшие песни
8 авг 2012
:
Превью нового DVD STAIND
3 июл 2012
:
Выход сольного альбома вокалиста STAIND отложен
26 июн 2012
:
Концертный релиз STAIND выйдет в июле
27 апр 2012
:
Видео от вокалиста STAIND
3 мар 2012
:
Песня с сольного альбома вокалиста STAIND
1 мар 2012
:
Новое видео STAIND
30 янв 2012
:
Вокалист STAIND номинирован на две награды 'Academy Of Country Music'
15 сен 2011
:
STAIND в программе 'Jimmy Kimmel Live!'
1 сен 2011
:
Новое видео STAIND
28 авг 2011
:
Новая песня STAIND
11 авг 2011
:
Детали нового альбома STAIND
27 июл 2011
:
Обложка нового альбома STAIND
14 июл 2011
:
The lyric video STAIND
4 июл 2011
:
Детали нового альбома STAIND
30 июн 2011
:
Новая песня STAIND
24 май 2011
:
STAIND представиили новый трек
24 май 2011
:
Название нового альбома STAIND
22 май 2011
:
STAIND расстались с ударником
9 мар 2011
:
Вокалист STAIND о новом альбоме
9 июл 2010
:
По словам вокалиста STAIND, группа начнёт работу над новым альбомом этой осенью
27 фев 2010
:
Вокалист STAIND переосмыслил подход к сольному альбому
18 сен 2002
:
STAIND заканчивают запись нового CD
сегодня
Вокалист
STAIND
исполнил новую песню
Вокалист STAIND исполнил новую песню "Am I The Only One" в рамках The Daily Wire's "Candace".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).