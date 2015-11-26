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Вокалист STAIND снизил цену на дом



Фронтмен STAIND Aaron Lewis сбросил $505,000 с запрашиваемой цены за свой дом в Массачусетсе.



Дом в Уортингтоне площадью 14 000 квадратных футов Lewis купил за $475 000 в 2001 году, примерно в то время, когда альбом STAIND "Break The Cycle" провёл три недели на первом месте в чарте Billboard 200. Пластинка разошлась тиражом четыре миллиона копий только в США. Он выставил дом на продажу в августе 2020 года за 3,5 миллиона долларов, но 19 января 2022 года цена снизилась до 2,995 миллиона долларов.







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