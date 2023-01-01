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*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 32
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Staind

*



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Гитарист STAIND рад возвращению группы



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Гитарист STAIND Mike Mushok в разговоре с радиостанцией Z93 ответил на вопрос, почему группа так долго записывала новый альбом:

«Я всегда надеялся, что мы будем работать над новой музыкой. Aaron [Lewis, фронтмен STAIND] хотел продолжить свою кантри-карьеру и считал, что работа в STAIND может навредить этому. Ему нужно было продемонстрировать кантри-людям: "Я — кантри-парень". И я сумел заняться несколькими другими делами, было замечательно поиграть с некоторыми замечательными людьми, музыкантами. К счастью, я смог это сделать. Тем не менее, я очень благодарен, что мы снова вместе и продолжаем работать. Потому что это именно то, что я начинал с Aaron'ом, — более 28 лет назад или 27 лет назад, не имеет большого значения. Так что просто замечательно, что мы снова можем заниматься музыкой. И я с нетерпением жду возможности выйти на сцену и провести несколько концертов!»




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