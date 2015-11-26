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У STAIND есть контракт



Mike Mushok из STAIND рассказал Audio Ink Radio о прогрессе в работе над новым материалом:



«Сейчас мы работаем над этим. Aaron [Lewis, фронтмен STAIND] заканчивает запись альбома в стиле кантри; он уже почти закончил работу. Думаю, идея в том, что как только она будет завершена, мы... У нас есть куча [новых] песен. Это просто вопрос разбора материала и просмотра того, что нам нравится, если вообще что-то понравится, и выяснения... Я полагаю, что поскольку мы не выпускали настоящей новой музыки в течение 10 лет, мы будем довольно критично относиться к тому, что получилось, и хотим убедиться, что это здорово. Но да, разговоры об этом идут. Мы действительно подписали контракт на запись и заключили соглашение о выпуске новой пластинки».







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