AARON LEWIS — о новом материале STAIND

AARON LEWIS в рамках недавнего общения с Billboard рассказал о прогрессе в работе над материалом для нового альбома STAIND:
«Есть некоторые идеи, над которыми я раздумываю. Мы особо не общались насчёт продюсера и каким будет материал, мы просто раздумываем на этот счёт и рассматриваем идеи, так что посмотрим, что получится и как».
В рамках этой же беседы он подтвердил, что новый кантри-альбом выйдет до конца этого года.
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