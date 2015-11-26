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AARON LEWIS — о новом материале STAIND



AARON LEWIS в рамках недавнего общения с Billboard рассказал о прогрессе в работе над материалом для нового альбома STAIND:



«Есть некоторые идеи, над которыми я раздумываю. Мы особо не общались насчёт продюсера и каким будет материал, мы просто раздумываем на этот счёт и рассматриваем идеи, так что посмотрим, что получится и как».



В рамках этой же беседы он подтвердил, что новый кантри-альбом выйдет до конца этого года.







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