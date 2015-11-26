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Staind

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30 янв 2019 : 		 Фронтмен STAIND выпустит альбом весной

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15 июн 2017 : 		 Новая песня лидера STAIND

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8 ноя 2016 : 		 Вокалист STAIND о выборах

7 ноя 2016 : 		 Вокалист STAIND в "The Late Show With Stephen Colbert"

23 авг 2016 : 		 MIKE MUSHOK: «Планов насчёт STAIND нет»

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AARON LEWIS — о новом материале STAIND



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AARON LEWIS в рамках недавнего общения с Billboard рассказал о прогрессе в работе над материалом для нового альбома STAIND:

«Есть некоторые идеи, над которыми я раздумываю. Мы особо не общались насчёт продюсера и каким будет материал, мы просто раздумываем на этот счёт и рассматриваем идеи, так что посмотрим, что получится и как».

В рамках этой же беседы он подтвердил, что новый кантри-альбом выйдет до конца этого года.

AARON LEWIS Talks Progress Of New STAIND Studio Album, Upcoming Solo Music



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