31 мар 2021



Концертный релиз STAIND выйдет весной



STAIND выпустит новую концертную работу, получившую название "Live: It's Been Awhile", седьмого мая на Yap'em/Alchemy Recordings.



Трек-лист:



01. Eyes Wide Open (Live)



02. Paper Jesus (Live)



03. Not Again (Live)



04. Fade (Live)



05. For You (Live)



06. Something (Live)



07. Intro (Live)



08. Crawl (Live)



09. Right Here (Live)



10. Outside (Live)



11. Paper Wings (Live)



12. So Far Away (Live)



13. Raw (Live)



14. It's Been Awhile (Live)



15. Mudshovel (Live)



















