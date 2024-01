сегодня



Новая песня вокалиста STAIND



Let's Go Fishing, новая песня вокалиста STAIND AARON'a LEWIS'a, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Hill", релиз которого намечен на 29 марта на The Valory Music Co.:



01. Let's Go Fishing (written by: Aaron Lewis, Bobby Pinson)

02. Over The Hill (written by: Aaron Lewis, Matt McGinn, Bobby Pinson)

03. Made In China (written by: Aaron Lewis, Bobby Pinson)

04. Spinnin' (written by: Aaron Lewis, Ira Dean, Jeffrey Steele)

05. Over Me (written by: Aaron Lewis, Ira Dean, Jeffrey Steele)

06. Outlaw (written by: Aaron Lewis, Matt McGinn, Bobby Pinson)

07. Up To Me (written by: Aaron Lewis, Bobby Pinson)

08. That's My Life (written by: Aaron Lewis, Ira Dean, Jeffrey Steele)

09. Only In My Mind (written by: Aaron Lewis, Ira Dean, Jeffrey Steele)

10. Little More Mine (written by: Aaron Lewis, Matt McGinn, Bobby Pinson)







