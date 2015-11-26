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Staind

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31 мар 2021 : 		 Концертный релиз STAIND выйдет весной

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8 ноя 2016 : 		 Вокалист STAIND о выборах

7 ноя 2016 : 		 Вокалист STAIND в "The Late Show With Stephen Colbert"

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18 июн 2016 : 		 Новый альбом вокалиста STAIND выйдет осенью

15 май 2016 : 		 Вокалист STAIND почтил память Принса

9 мар 2016 : 		 Вокалист STAIND будет голосовать за Дональда Трампа

25 окт 2015 : 		 Вокалист STAIND исполнил новую песню

21 июл 2015 : 		 Вокалист STAIND: «Группа пока неактивна»

11 июн 2015 : 		 Вокалист STAIND готовится к записи
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STAIND хотят записать альбом



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В рамках визита в программу "Trunk Nation With Eddie Trunk" вокалист STAIND Aaron Lewis рассказал о планах работы группы над новом альбомом:

«Очень надеюсь, что до конца года мы всё сделаем. И выпустим всё уже в следующем. Все наши планы пошли к чёрту, всё встало на паузу. Мы планировали выпустить пластинку где-то в конце 2020-го или начале 2021-го, у нас уже были планы на тур и всё остальное, но всё пошло к чёрту с локдауном».

STAIND Hopes To Complete New Studio Album This Year



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