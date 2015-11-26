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STAIND хотят записать альбом



В рамках визита в программу "Trunk Nation With Eddie Trunk" вокалист STAIND Aaron Lewis рассказал о планах работы группы над новом альбомом:



«Очень надеюсь, что до конца года мы всё сделаем. И выпустим всё уже в следующем. Все наши планы пошли к чёрту, всё встало на паузу. Мы планировали выпустить пластинку где-то в конце 2020-го или начале 2021-го, у нас уже были планы на тур и всё остальное, но всё пошло к чёрту с локдауном».







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