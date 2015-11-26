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*Умер Мит Лоуф 20
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Staind

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2 фев 2022 : 		 Вокалист STAIND отметил выход альбома

31 янв 2022 : 		 Вокалист STAIND снизил цену на дом

25 янв 2022 : 		 Вокалист STAIND избавился от аппендицита и камня в почках

30 дек 2021 : 		 Лидер STAIND: «Мы мало общаемся»

23 дек 2021 : 		 Вокалист STAIND призывает голосовать за сторонника Трампа

13 дек 2021 : 		 Вокалист STAIND вновь критикует демократов

8 дек 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста STAIND

23 ноя 2021 : 		 Вокалист STAIND победил COVID-19 за неделю

16 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста STAIND

26 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND выпускает сольный альбом

22 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Демократы хотят похе...ть мою страну!»

14 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Мы позволили вирусу, созданному человеком, разрушить ткани мира!»

8 окт 2021 : 		 Новое видео вокалиста STAIND

2 окт 2021 : 		 Вокалист STAIND призвал фанатов скандировать «Байден х$$$о»

14 авг 2021 : 		 Видео с выступления STAIND

9 авг 2021 : 		 STAIND открыли тур

23 июл 2021 : 		 Вокалист STAIND дважды исполнил одну песню

21 июл 2021 : 		 Вокалист STAIND стал первым

21 июл 2021 : 		 Вокалист STAIND исполнил новую песню

5 июл 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста STAIND

21 июн 2021 : 		 У STAIND есть контракт

18 июн 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Все шрамы Америке наносят демократы»

5 июн 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Хватит это терпеть!»

22 май 2021 : 		 Вокалист STAIND: «Мы доверили самым тупым в нашей стране диктовать, что и как»

14 май 2021 : 		 AARON LEWIS — о новом материале STAIND

23 апр 2021 : 		 Вокалист STAIND исполнил новую песню
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|||| сегодня

Вокалист STAIND отметил выход альбома



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Вокалист STAIND отметил выход альбома специальным бесплатным концертом в Kentucky's Fort Campbell — видео доступно для просмотра ниже.

AARON LEWIS Celebrates





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