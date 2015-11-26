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Staind

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14 май 2021 : 		 AARON LEWIS — о новом материале STAIND

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20 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STAIND

2 апр 2021 : 		 STAIND хотят записать альбом

31 мар 2021 : 		 Концертный релиз STAIND выйдет весной

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Вокалист STAIND: «Мы позволили вирусу, созданному человеком, разрушить ткани мира!»



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Вокалист STAIND Aaron Lewis перед исполнением нового сингла "Am I The Only One" на концерте седьмого октября обратился к зрителям:

«Знаете, что было странно: я выпустил эту песню как сингл, а потом полностью ее забросил и отправился играть концерты STAIND.

Так что я и пара моих друзей написали эту песню во время изоляции.

Мы будем вспоминать этот период истории и удивляться, как нам позволили — как мы позволили — такой нелепости произойти в этой стране, в этом мире. Мы позволили вирусу, который был создан человеком, разрушить всю ткань человечества (продолжил он, ссылаясь на научно не подтвержденную теорию о том, что вирус COVID-19 вырвался из китайской лаборатории. Большинство ученых считают, что вирус распространился от животных к людям естественным путем, но, поскольку они не смогли точно определить путь, по которому шел вирус, они не исключили возможность того, что он попал из вирусологической лаборатории).

Понимаете, мне нравилась американская история в школе. Я был внимателен на тех уроках. Да, но все ли мы были внимательны? Потому что если бы мы все были внимательны на наших чертовых уроках истории, мы бы знали, что демократы ответственны за каждый сраный шрам, который есть на этой стране.

Давайте быстро пройдемся по истории, ладно? Все массовые убийства американских индейцев, практически все долбанные рабы, которые когда-либо принадлежали этой долбанной стране, принадлежали долбанным демократам. Каждый сегрегационный закон, каждый расистский закон, каждый закон Джима Кроу, каждое долбанное собрание ККК было проведено чертовыми демократами.

Можем ли мы, пожалуйста, вспомнить историю, чтобы не повторять ее? Пожалуйста!

Идите и поищите сами. Пожалуйста, я умоляю вас, не верьте мне на слово. Зайдите в Google и поищите это, б$$$ь, сами. Демократы ответственны за каждый сраный шрам, который есть на этой еб-бучей стране. И точка. И точка.

Я умоляю всех вас. Пожалуйста, поищите это сами. Я не хочу, чтобы вы мне верили. Я не хочу, чтобы вы думали, что только потому, что у меня есть микрофон, то, что я говорю — правда. Я хочу, чтобы вы поискали это, б$$$ь, сами. Узнайте сами. Проснитесь».

Он сделал паузу на несколько секунд и отошел от микрофона, а затем вернулся.

«Возможно, это было немного чересчур. Но за все время тура STAIND я не сказал ни слова; я просто носил потрясающие футболки. И я чувствовал, что меня заставляют молчать».

STAIND








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